Huawei и Telefónica Deutschland представили решение по установке антенн для сетей 5G

Huawei и Telefónica Deutschland на Международном форуме технологий и индустрии антенн — 2017 (2017 Global Antenna Technology & Industry Forum) в Мюнхене представили первое в мире решение по установке антенн, ориентированное на технологии 5G. Оно может решить проблему нехватки места для развертывания технологий 4T4R в диапазонах ниже 3 ГГц и Massive MIMO.

Недостаток места для установки антенн стал очевидной проблемой при развертывании сетей в процессе перехода от 4G к 4.5G/5G. По мере распределения ресурсов в диапазонах 700 МГц, 1400 МГц и других новых диапазонах, технология 4T4R стала стандартной конфигурацией.

Простое совмещение не удовлетворяет требованиям развертывания сети. Кроме того, предполагается, что операторы будут резервировать место под установку антенн для технологии Massive MIMO, чтобы обеспечить беспрепятственную эволюцию. В результате одна антенна, интегрирующая все диапазоны ниже 3 ГГц и оставляющая место для Massive MIMO, должна стать стандартной антенной в рамках технологии 5G.

Решение по установке антенн, которое представили Huawei и Telefónica Deutschland, ориентированно на технологии 5G и включает 14-портовую многодиапазонную антенну и антенну TDD 3.5 GHz Massive MIMO, что удовлетворяет потребностям компании Telefónica для простого перехода к 5G.

«Telefónica является ведущим мировым оператором связи, нацеленным на обеспечение оптимального качества обслуживания. Мы считаем, что в процессе эволюции перспективных сетей широкополосной мобильной связи место для установки антенны является серьезной проблемой, препятствующей развертыванию сети. Представленное компаниями Telefónica Deutschland и Huawei 5G решение по установке антенн поможет решить проблему нехватки места, обеспечивая высочайшую производительность и пропускную способность сети», — сказал Хайме Ллух (Jaime Lluch), директор подразделения Radio Access Network компании Telefónica Deutschland.

«Используя свой многолетний технический опыт в области развития беспроводных сетей и глубокое понимание технологии широкополосной мобильной связи, компания Huawei объединила усилия с Telefónica Deutschland для создания первого в мире решения по установке антенн, ориентированного на технологии 5G. Эта революционная разработка поможет операторам связи преодолеть препятствия на пути к развертыванию сетей 5G и добиться коммерческого успеха в будущем», — отметил Джойи Чжан (Joyee Zhang), президент подразделения Huawei Wireless Network Antenna.