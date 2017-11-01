МТС закончила модернизировать свою сотовую сеть в Воронеже

В ходе работ МТС заменила все оборудование базовых станций 2G на более современное. В результате во всех районах города улучшилось качество голосовой связи в помещениях и в местах плотной застройки.

Замена оборудования прошла более чем на 100 площадках на всей территории города. По итогам проведенных работ абонентам стал доступен голос высокой четкости HD-Voice. Это технология, которая позволяет транслировать речь с минимальными искажениями. Кроме того, была увеличена пропускная способность сети и проникновение сотовой связи в городе.

«Инфраструктура Воронежа растет крайне быстрыми темпами: строятся целые микрорайоны, появляются новые офисные здания. Программа по замене оборудования была для нас одной из приоритетных в этом году. Мы проделали большую работу, охватили все районы Воронежа. В результате мы сбалансировали нагрузку на сеть, дополнительно повысили качество всех предоставляемых сервисов и особенно «голоса». В целом, модернизация позволила не только обеспечить абонентов надежной связью, решить многие вопросы с доступностью сигнала внутри зданий, но и обеспечить мощный задел для развития сети на будущее», — отметил директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.

Работы по замене оборудования будут продолжены на территории Воронежской области и продлятся до первого полугодия 2018 года. Технические специалисты будут производить поэтапную замену базовых станций. Для того, чтобы абоненты не ощутили неудобств, оборудование будет меняться в четыре этапа, что снизит влияние работ на качество голосовых услуг. Модернизация не окажет влияния на работу сетей 3G и 4G.