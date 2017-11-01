Телемедицинская система, построенная на базе российской разработки, награждена DGTelemed

Немецкая ассоциация телемедицины отметила наградой DGT Award систему видеоконференцсвязи, построенную на базе TrueConf Server. ВКС-система была разработана компанией Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen для связи врачей сети клиник Rhön Klinikum и пациентов, находящихся в центрах временного пребывания беженцев.

ZTM Bad Kissingen — центр телемедицины в Германии. Компания борется с трудностями, связанными с растущим количеством пациентов, нехваткой квалифицированного персонала и медицинского оборудования в условиях наплыва беженцев и мигрантов. Перед ZTM Bad Kissingen стояла задача создать систему, которая позволила бы наладить видеосвязь между сетью клиник Rhön Klinikum и центрами временного пребывания для беженцев. В том числе требовалось обеспечить условия для проведения предварительного удалённого осмотра пациентов и выдачи направлений к профильным специалистам.

Сотрудники ZTM Bad Kissingen протестировали более десяти различных ВКС-систем. По словам проект-менеджера ZTM Вальдемара Паутова, только решение TrueConf смогло обеспечить условия связи, необходимые для дистанционной диагностики пациентов. «TrueConf отличается простотой использования и высоким качеством видео. Для систем телемедицины очень важны безопасность связи и хранения информации, и TrueConf оказался одним из немногих вендоров, удовлетворяющих нашим стандартам», — комментирует Вальдемар.

В рамках внедрения системы телемедицины центры временного пребывания беженцев были оборудованы специальными мобильными комплексами видеосвязи на передвижных платформах c ПО от TrueConf. Они используются для связи с кабинетами врачей-добровольцев из Rhön Klinikum. В центрах работают волонтеры, которые помогают пациентам попасть на прием в назначенное время и следуют указаниям медиков во время осмотра.

Стоит отметить, что проект «TeleView для беженцев» получил премию DGT Award немецкой ассоциации телемедицины DGTelemed, которая присуждается за выдающийся вклад в развитие здравоохранения.