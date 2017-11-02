«Норбит» автоматизировал call-центр компании NEO

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), ведущий эксперт на рынке ИТ-консалтинга, автоматизировала работу call-центра для компании NEO. Обновленная информационная система на базе Microsoft Dynamics AX обеспечивает обработку обращений клиентов и позволяет анализировать причины отказов по поступившим запросам.

В NEO операторы фиксировали обращения в разных файлах. Некоторые заявки не доходили до ответственных сотрудников, и компания теряла потенциальных клиентов. В существующую корпоративную информационную систему на базе Microsoft Dynamics AX специалисты «Норбит» внедрили новый функционал. Это позволило операторам call-центра регистрировать и вести запросы в единой централизованной базе: создавать новые заявки, передавать их ответственному сотруднику и контролировать статус обработки.

Теперь специалисты NEO получают различные автоматические уведомления на электронную почту – о необходимости обработать заявку, возобновлении работ по заявке и просроченных заявках. Такие рассылки помогают своевременно обрабатывать все открытые обращения клиентов. Также появилась возможность анализировать причины отказов по поступающим заявкам и более точно определять, на какой отдел или к какому ответственному сотруднику необходимо перенаправить клиента. В результате автоматизации call-центра снизилась нагрузка на операторов и повысилась лояльность клиентов.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит»: «Один из главных трендов российского бизнеса – автоматизация процессов, связанных с типовыми обращениями. Для компании NEO решение «Норбит» стало оптимальным по стоимости и инструментарию. Кроме того, наша компания завершила проект всего за полтора месяца. Автоматизация call-центра не только увеличит качество обслуживания и снизит затраты на его содержание, но и повысит эффективность бизнес-процессов компании в целом».