«Транстелеком» предоставил каналы связи для системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Транстелеком» (ТТК) объявила о начале сотрудничества с «ГЛОНАСС», оператором государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». ТТК предоставил «ГЛОНАСС» защищенные каналы для организации виртуальной сети связи.

Сеть защищенных каналов связи «Транстелекома» используется АО «ГЛОНАСС» для оперативной передачи данных о чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах, поступающих через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» из регионов страны в ГУ МЧС России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге. Поступающие вызовы обрабатываются сотрудниками МЧС, которые при необходимости организует необходимое реагирование.

«Система «ЭРА-ГЛОНАСС» – масштабный и социально важный для России проект, направленный на повышение безопасности на автомобильных дорогах страны. В вопросах реагирования на аварии скорость и надежность каналов передачи информации играют большую роль. "Транстелеком" – один из лидеров рынка защищенных каналов связи, и участие в проекте "ЭРА-ГЛОНАСС" – еще одно подтверждение наших компетенций», – отметил руководитель Департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком» Александр Дубинин.

«Для работы системы "ЭРА-ГЛОНАСС" мы привлекаем серьезных партнеров из разных областей, в том числе телекоммуникационной. Транстелеком обладает собственной масштабной магистральной сетью и большим опытом в предоставлении надежных и безопасных каналов связи, поэтому мы доверяем компании организацию сети», – сказал генеральный конструктор – директор по эксплуатации ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев.

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Система создана для обеспечения оперативного получения информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в России, ее обработку и передачу в экстренные оперативные службы.

С 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза, устройствами вызова экстренных оперативных служб. В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано уже около 1,2 миллиона транспортных средств.