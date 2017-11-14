Вьетнамский мобильный оператор внедрит решение Jet Toolbar компании «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» совместно со своим вьетнамским партнером, корпорацией OSP, выиграла тендер на поставку платформы таргетированных коммуникаций с абонентами Jet Toolbar для одного из ведущих мобильных операторов Вьетнама. С ее помощью оператор сможет увеличить прибыль путем предоставления абонентам услуг с добавленной потребительской ценностью (Value Added Services, VAS).

Решение Jet Toolbar – собственная разработка компании «Инфосистемы Джет», которая представляет собой готовую платформу адресной коммуникации с абонентами. Победу в тендере, в котором участвовали несколько международных компаний, решению обеспечили широкий функционал, успешные результаты применения у ряда крупных операторов в разных странах мира, а также экспертиза компании «Инфосистемы Джет» в области разработки бизнес-кейсов. По опыту применения Jet Toolbar у крупных операторов, коэффициент кликабельности (Click-Through Rate – CTR) рекламных объявлений составляет в среднем 9%, а в случае применения дополнительных инструментов таргетирования в составе Jet Toolbar этот коэффициент возрастает до 15%. Это огромный выигрыш по сравнению со средним CTR 0,5% для обычных интернет-баннеров.

В настоящее время рынок VAS во Вьетнаме развит слабо, основными каналами коммуникации операторов с абонентами являются SMS и ММS. Поэтому дополнительный канал передачи абонентам таргетированных сообщений в условиях быстрого роста доли интернет-абонентов и перехода вьетнамского телеком-сектора на технологию 4G станет для оператора весомым конкурентным преимуществом.

«Современный телеком-оператор не может выжить за счет одних лишь услуг связи. Ему нужны дополнительные источники прибыли, а это в первую очередь пользователи, приобретающие дополнительные сервисы. Решение Jet Toolbar дает возможность предлагать такие сервисы адресно, в нужном месте и в нужное время, что повышает вероятность их покупки. Более того, как свидетельствует опыт, этот инструмент позволяет оператору успешно конкурировать с ОТТ-провайдерами, которые предоставляют свои услуги поверх операторских сетей, и даже с рекламными агентствами, – сказала Елена Фоминская, директор центра телекоммуникационных продуктов и решений компании «Инфосистемы Джет». – Когда заказчик знакомится с Jet Toolbar, у него возникает множество новых идей по монетизации этого решения и пожеланий по расширению функционала. Мы всячески приветствуем такие инициативы и готовы вместе с оператором развивать его бизнес».

«Мы очень рады работать с компанией “Инфосистемы Джет” над столь важным для вьетнамского телекоммуникационного рынка проектом, – отметил Ле Кван Дунг, генеральный директор OSP Corporation. – Этот долгосрочный проект реализуется в несколько этапов. В результате первого этапа сервисами на базе Jet Toolbar были охвачены абоненты оператора в Ханое и Хошимине. На втором этапе мы планируем утроить количество обслуживаемых пользователей, а также развернуть дополнительный функционал, в том числе новый и уникальный для рынка. Опыт OSP в сочетании с экспертизой компании “Инфосистемы Джет” – залог успешности данного проекта. Мы убеждены, что он откроет путь для множества других инновационных совместных проектов во Вьетнаме».