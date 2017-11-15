Orange Business Services и BlueTide обеспечат морские коммуникации спутниковой связью и сервисами

Orange Business Services и BlueTide Communications объявили о сотрудничестве в области предоставления комплексных решений для судоходства, доступных практически в любой точке мирового океана. Интеграция возможностей глобальной спутниковой сети Orange со специализированными отраслевыми продуктами компании BlueTide позволяют обеспечить индустрию морского и океанского судоходства решениями в области навигации и кибербезопасности, голосовой и видеосвязью, возможностью запуска корпоративных приложений, а также системами отслеживания состояния груза и мониторинга судового оборудования.

Orange предоставляет BlueTide управляемую глобальную спутниковую связь в Ku-диапазоне с возможностью переключения на альтернативные каналы спутниковой связи для обеспечения бесшовного глобального покрытия. BlueTide поставляет для судов системы видеонаблюдения в реальном времени, решения информационной безопасности и решения, позволяющие мониторить работу оборудования. Все эти решения работают в сети Orange, которая обеспечивает их бесшовную повсеместную доступность.

«Партнерство с Orange позволяет нам обеспечить большее число находящихся в море судов всем спектром современных коммуникационных возможностей, — отметил Эмиль Регард (Emil Regard), генеральный директор BlueTide Communications. — В морской отрасли успех зависит от наличия устойчивой и надежной связи между судном и портом. Только у Orange есть по-настоящему международная сеть, на базе которой можно реализовать такую связь. Работа наших приложений в сети Orange способна существенным образом изменить индустрию морского судоходства».

Покрытие спутниковой сети Orange охватывает самые отдаленные регионы, что даст возможность открыть новые транспортные маршруты. Сеть обеспечивает высококачественную связь для передачи даже объемных данных. Таким образом, судно сможет в реальном времени получать необходимые обновления об изменениях погодных условий на всем пути своего следования, а также иметь постоянный доступ к корпоративным приложениям в облаке. Кроме того, значительно улучшатся рабочие условия членов экипажа — теперь у них будет полноценный интернет с доступом к мультимедийному контенту, а также телефонная связь.

Сотрудничество Orange и BlueTide открывает путь для развития индустрии «умных судов». Надежное широкополосное подключение позволяет осуществлять удаленный мониторинг работы всех механизмов судна, позволяя предугадывать поломки и сбои и проводить профилактическое обслуживание. Также эта сеть может использоваться для отслеживания различных параметров груза, перевозимого судном, включая его температуру, местоположение и другие условия перевозок.

«BlueTide является лидером в отрасли морского судоходства и отличным дополнением к сложившемуся списку заказчиков услуг спутниковой связи Orange в Северной Америке, — сказал Роб Уиллкок (Rob Willcock), старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за Южную и Северную Америки. — Опыт и знания BlueTide в области морского бизнеса в сочетании с нашей глобальной спутниковой сетью будут способствовать распространению инноваций для судоходства во всем мире».