МТС расширяет покрытие сотовой сети в сельских районах Ростовской области

МТС сообщила о расширении сетей МТС в сельских районах Ростовской области. С начала 2017 года новые сервисы МТС появились в 36 населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. человек. При этом в двух из них впервые заработала голосовая связь МТС, жители еще пятнадцати впервые получили возможность пользоваться мобильным интернетом оператора, а в девятнадцати впервые появились сети LTE.

С начала года голосовая связь МТС впервые появилась в хуторах Русский колодец Неклиновского района и Островский Аксайского района, в которых в общей сложности проживает порядка 2000 человек. Сервисы мобильной передачи данных стали доступны для 13 500 жителей хуторов Николаевский, Аюта, Коминтерн, Кринично-Лугский, Антонов, Крымский, поселков Суходольск, Большая Таловая, Дмитриадовка, станиц Калининская, Усть-Быстрянская, сел Екатериновка, Сохрановка, Миллерово и Плато-Ивановка. Самый малочисленный населенный пункт из них – хутор Аюта –насчитывает всего 64 человека.

Высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE в 2017 году пришел в села Кугей, Куйбышево, Александровка, Маргаритово, Михайлово-Александровка, Колодези, поселки Шептуховка, Горный, Горняцкий, хутора Божковка, Ковылкин, Богданов, Рябичев, Новоталовка, станицы Мальчевская, Дубенцовская, Богоявленская, Тацинская и Нижнекундрюченская.

«МТС стала первым оператором, запустившим сети LTE в Ростовской области. Причем на первом этапе мы запускали не Ростов-на-Дону, а районные центры и малые города региона, осознавая всю важность услуг связи для их жителей. Сейчас мы продолжаем работать над устранением проблемы телекоммуникационного неравенства, существующего между горожанами и сельскими жителями на Дону, и запускаем инновационные услуги даже в самых маленьких населенных пунктах. В настоящий момент сети МТС работают в 357 хуторах и поселках, численность населения которых не превышает 10 000 человек. В следующем году их станет еще больше: мы планируем установить наши базовые станции еще в 70 малых населенных пунктах Дона», - отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.