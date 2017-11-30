«Мегафон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений

«Мегафон» ввел новые принципы тарификации, меняющие подход к интернету вещей. Раньше клиенты использовали голосовые SIM-карты с ограниченным объемом трафика, отдельно подключали различные M2М-опции. Теперь с тарифными опциями «Мегафона» «интернет вещей для бизнеса» и «IoT без границ» клиенты могут точно спланировать затраты на связь, избежать тарификации сверх лимита и максимально снизить зависимость от роуминга.

На этапе формирования российского рынка M2M операторы стали предоставлять соответствующие решения для b2b-сегмента. Первые задачи, которые решали такие услуги – отслеживание местоположения транспорта, терминалов оплаты услуг, связь с розничными точками обслуживания клиентов. Постепенно сфера применения M2Mрасширялась.

Изменилась и сама концепция: на смену M2M пришла идеология IoT. Технологией заинтересовались разные сферы экономики, сформировались индивидуальные потребности. Новые реалии потребовали от операторов связи пересмотра существующих IoT-тарифов. «Мегафон» первым предложил гибкую тарификацию.

Тарифная опция «интернет вещей для бизнеса» разработана для компаний и интеграторов, которые ведут свой бизнес в России и хотят зафиксировать ежемесячные расходы на мониторинг перемещения оборудования по стране. Возможности опции - точное планирование затрат вместе с безлимитным доступом в интернет за 100 руб. в месяц. Скорости 32 КБ/с более чем достаточно для того, чтобы передать данные, например, с датчиков контроля потребления холодной или горячей воды.

Для компаний, которые работают на российском и международном рынках, «Мегафон» предложил тарифную опцию «IoT без границ». Оптимальный объем трафика определен на основании статистики m2m - устройств, которые используются в России и в международном роуминге, и продумали механику. В составе опции включены 15 МБ трафика в месяц за фиксированные 100 руб. В случае превышения этого объема, клиенту предоставляется 5 дополнительных пакетов по 5 МБ каждый. Транспорт будет одним из самых быстрорастущих IoT-сегментом в 2018 году. Такое предложение будет актуальным для представителей этой отрасли.

Обе тарифные опции включают доступ к платформе «М2М-мониторинг». С ее помощью можно в режиме онлайн управлять набором SIM-карт, корректировать расходы и объем используемого трафика, удаленно контролировать работоспособность оборудования, предотвращать внештатные ситуации, а также получать подробную аналитику.

«До недавнего времени М2М был периферией рынка мобильной передачи. Сейчас IoT – ключевая технология, от темпов развития которой зависит конкурентоспособность целых отраслей. Например, транспорт, ЖКХ, энергетика уже внедряют «умные» решения, оптимизируют таким образом бизнес – процессы и увеличивают выручку. «Мегафон» обладает широкой экспертизой в сфере интернета вещей. К концу первого полугодия 2017 года мы «подключили» к M2M порядка 4,5 млн сим-карт, - сказала директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина. - Решения, представленные на рынке, не учитывали динамики развития IoT и многообразия моделей потребления трафика. Мы внимательно изучили специфические потребности клиентов и поняли – старые правила игры больше не работают. Бизнесу нужны индивидуальные решения, которые позволят оптимизировать затраты не в ущерб производительности. Понимая это, мы создали комплексное базовое решение по управлению M2M - сим-картами и предложили гибкую тарифную политику. Это открывает новые возможности для клиентов и стимулирует развитие рынка в целом».