2TEST поставила оборудование связи для систем безопасности ММДЦ «Москва-Сити»

2TEST приняла участие в проекте по модернизации функционирования систем автоматизации жизнеобеспечения и безопасности на объектах Московского международного делового центра «Москва-Сити».

Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» — крупный градостроительный комплекс Москвы, включающий близкорасположенные друг к другу высотные здания-комплексы на территории площадью более 60 га. Плотность застройки и концентрация людей в зданиях (свыше 300 тыс. чел. одновременно) обусловили высокую зависимость условий жизнеобеспечения комплекса от работы инженерных систем.

В рамках проекта компания 2TEST осуществила поставку промышленного оборудования связи для обеспечения надежной передачи данных с контроллеров в центр управления системами жизнеобеспечения и безопасности ММДЦ «Москва-Сити».

Поставленные 8-портовые управляемые Ethernet-коммутаторы с поддержкой кольцевого резервирования отвечают требованиям заказчика: позволяют сохранить данные в случае нестабильной работы сети или временных неисправностей, поддерживают удаленный мониторинг и управление при помощи Windows-утилиты и благодаря промышленному исполнению устойчиво работают в широком диапазоне температур -40 °C до 70 °C, при воздействиях вибраций, электромагнитных полей и других факторов окружающей среды. Данная серия промышленных коммутаторов является одним из самых надежных решений для передачи данных по оптике.