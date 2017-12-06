Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена

«МаксимаТелеком» объявила о запуске бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi на всех линиях Петербургского метрополитена. Отныне более 5 млн горожан и около 7 млн туристов, ежегодно посещающих Северную столицу, смогут оставаться на связи во время поездок в метро.

Сеть появилась на пяти линиях метрополитена, последний сегмент сети — на Кировско-Выборгской линии (Линия 1) — запущен 6 декабря при участии губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«Сегодня наш метрополитен замахнулся еще на один рекорд — вводится одна из самых больших и высокоскоростных сетей Wi-Fi в метрополитене. Я думаю этот проект будет востребован жителями города. Важно, что на запуске сети в метро проект не заканчивается. Комитет по транспорту совместно с компанией «МаксимаТелеком» прорабатывает вопрос о создании единой сети Wi-Fi на всем пассажирском транспорте Петербурга»», — сказал Георгий Полтавченко на торжественной церемонии запуска сети.

Проект по созданию бесплатного высокоскоростного Wi-Fi в поездах метро реализован оператором крупнейшего Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, компанией «МаксимаТелеком» и ее подразделением «МаксимаТелеком Северо-Запад».

Всего в рамках проекта точками доступа в интернет было оборудовано 245 поездов, в тоннелях установлено 400 базовых станций. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.

«Высокоскоростная сеть Wi-Fi в метро Петербурга построена в рекордные сроки: строительство началось в феврале 2017 года, а уже в мае был запущен первый сегмент сети. Сегодня новый сервис пользуется высоким спросом у петербуржцев — за время работы сети к ней подключилось около 1,5 млн уникальных пользователей, уже совершено порядка 13 млн подключений. Мы уверены, что жителю мегаполиса необходима стабильная качественная связь в любой момент его передвижения по городу, поэтому планируем и дальше развивать городское Wi-Fi-пространство, в первую очередь, в общественных пространствах», — сказал генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

Средняя скорость подключения поезда к сети достигает 250 Мбит/с. В настоящее время это самая быстрая в мире сеть в подвижном составе метро. Сеть позволяет выйти в интернет одновременно 200 пользователям в каждом вагоне, смотреть видео в высоком качестве и проводить онлайн-трансляции.

«Появление сети Wi-Fi в петербургском метро — это большой плюс не только для пассажиров, но и новые возможности для внедрения инновационных технологий, систем диспетчеризации и безопасности на транспортном предприятии», — отметил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Самыми активными пользователями сети MT_FREE являются петербуржцы в возрасте 18-24, на них приходится 39% всех интернет-сессий. Еще 37% пользователей — пассажиры в возрасте 25-34. Пик активности пользователей в сети приходится на промежутки с 8 до 10 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. Около 97% подключений происходит со смартфонов, из которых: 52% — Android, 46% — iOS, 3% — Windows.