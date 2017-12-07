В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей»

Телеком-оператор velcom запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией, которая считается передовой в мире, покрыта вся территория столицы, рассказали в пресс-службе velcom.

Масштабный запуск сети NB-IoT позволит развивать «интернет вещей» во всем городе, а не только в пилотных зонах. Базовые станции уже сейчас обеспечивают устойчивое покрытие в каждом районе: узкополосная связь проникает в самые труднодоступные места, сквозь массивные стены зданий и на цокольные этажи. По уровню проникновения сигнала новый стандарт может в 20 раз превосходить используемые сейчас технологии M2M.

Первые месяцы сеть NB-IoT можно будет использовать бесплатно. «Мы рассчитываем, что это станет стимулом для разработчиков активнее внедрять и запускать в Минске современные технологические решения, которые помогут улучшить жизнь людей и повысить эффективность работы систем предприятий», – заверили в velcom.

Ранее velcom получил разрешение от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на то, чтобы использовать для «интернета вещей» часть ранее выделенного частотного диапазона. Сеть NB-IoT работает в диапазоне 900 МГц, который также задействован в GSM и UMTS. Для «интернета вещей» используется небольшая полоса частот в 200 кГц c защитными интервалами, что никак не влияет на работу других сетей.

Вслед за Минском velcom планирует разворачивать сеть NB-IoT в регионах. «Интернет вещей» вскоре появится в областных и районных центрах. При этом специалисты готовы покрыть любую территорию, где только существует потребность в новой технологии.

Беларусь стала одной из немногих стран в Европе, которая запустила такую сеть. Технология может найти применение во многих областях – от электронной медицины до смарт-сити.

«Беларусь может стать одним из лидеров в сфере «интернета вещей». Многие проекты, которые планируется реализовать, позволят в будущем спасать жизни людей, эффективно управлять городом и рационально использовать имеющиеся ресурсы. И это только начало: сеть NB-IoT может стать основой для реализации множества других высокотехнологичных проектов», – считают в velcom.

«Интернет вещей» в velcom планируют развивать как целостную экосистему. В частности, специалисты разрабатывают единую платформу, в которую будут поступать данные от каждого смарт-устройства. Через специальное приложение можно будет отслеживать процессы и управлять датчиками, счетчиками и других цифровыми приборами. Например, velcom уже достиг партнерских договоренностей с производителями приборов учета энергоресурсов и воды НПООО «Гран-Система-С» и ЗАО «Актагор-Телеком», с разработчиком устройств «смартизации» приборов учета ОДО «ТахатАкси», а также с крупным игроком на рынке телеметрии и промышленной автоматизации ЗАО «ИнДелКо». Компании-партнеры разрабатывают оборудование, которое будет работать через сеть NB-IoT и повсеместно использоваться по стране.

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) представляет собой стандарт мобильной связи, разработанный в 2016 году для обмена данными между цифровыми устройствами. Чтобы развернуть сеть, достаточно узкой полосы частот и небольшого обновления базовых станций. Среди преимуществ – большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, небольшое энергопотребление и низкая стоимость устройств.