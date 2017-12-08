Avaya запустила программу AI Connect по внедрению ИИ для корпоративных коммуникаций

Avaya вместе с ведущими технологическими партнерами объявила о запуске новой программы, направленной на ускорение использования и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в области контакт-центров и унифицированных коммуникаций для своих клиентов.

Программа, получившая название AI Connect, направлена на предоставление пользователям Avaya новых возможностей для двустороннего взаимодействия компании и ее клиентов. В основе новых возможностей – совершенствование рабочих процессов и все более сложные и персонализированные сценарии взаимодействия с использованием технологий ИИ и машинного обучения.

ИИ предлагает широкие возможности компаниям для решения многих сложных задач при оптимизации взаимодействия с клиентами. Например, ИИ может в режиме реального времени помочь выявить и использовать информацию о тональности взаимодействия (sentiment analyses) с заказчиком, разряжая ситуации, потенциально ведущие к неудовлетворенности клиента. Также ИИ способен, применив средства прогностической аналитики, мгновенно предоставить оптимальную информацию в реальном времени и обеспечить максимальную эффективность текущей сессии взаимодействия с клиентом.

Avaya и ее технологические партнеры в рамках экосистемы AI Connect будут сотрудничать в разработке максимально широкого набора инструментов с использованием технологий ИИ для цифровых средств взаимодействия, встроенных в платформы Avaya Oceana и Avaya Breeze.

На первом этапе AI Connect будет ориентирована на следующие пять ключевых направлений.

Effortless Self-Service – интуитивное самообслуживание, предполагающее распространение разговорного чат-интерфейса и расширение возможностей взаимодействий с использованием ботов.

Smart Routing – интеллектуальная маршрутизация на основе больших данных и истории взаимодействий, с учетом эмоциональной окраски и других аналитических и статистических измерений, реализующая «заточенные» под конкретного клиента стратегии.

Agent Augmentation – повышение эффективности возможностей оператора по удержанию клиентов и стимулированию дополнительных продаж посредством упреждающегопоэтапного сопровождения сделок через голосовой канал, видео, чат, e-mail и канал обмена сообщениями.

Interaction Insights – изучение процессов взаимодействия с использованием методов определения тенденций и анализа эмоциональной окраски для улучшения предложений и совершенствования бизнес-процессов на основе передовых практик и голосовой аналитики по обратной связи с клиентами.

Enhanced Workforce Optimization – расширенная оптимизация управления персоналом на основе автоматизации и улучшения методов QA (анализа качества) и поиска передовых практик с использованием возможностей ИИ, а также совершенствование планирования ресурсов на основе прогнозирования объемов и коэффициентов невыхода на работу на предприятии.

Программа AI Connect стартует с участием нескольких компаний-партнеров. В ближайшие несколько месяцев к ней планируют присоединиться новые участники.

Компании Anfiniti и Scoredata предлагают свои наработки по анализу различных массивов данных по истории взаимодействий или данных, обычно не привязанных непосредственно к информации о клиентах (например, демографические данные). Они также используют поведенческие сигналы для динамической маршрутизации, управления скриптами операторов и для организации кросс-продаж одновременно.

Компании Nuance и Cogito добавляют к упомянутым поведенческим аспектам возможности голосовой биометрии, «живых» голосовых рекомендаций, анализа эмоциональной окраски и других технологий, обеспечивающих более высокий уровень производительности труда операторов и их обучение. Nuance и Sundown.ai расширяют также возможности самообслуживания автоматизацией средствами ИИ.

Такие партнеры как ЕХР360 дополняют возможности взаимодействия с клиентами средствами виртуальной реальности, предоставляя операторам новые способы описания и объяснения. Компания Arrow System Integrators (ArrowSI), имеющая большой опыт внедрения решений Avaya c использованием ИИ, дополняет технические возможности решений остальных партнеров-участников AI Connect.

«Цифровые технологии открыли дверь в будущее, которое требует тесного сотрудничества в рамках экосистемы при создании работоспособного интегрированного решения. Действующие технологические партнеры-участники программы AI Connect, а также те, о ком будет объявлено в ближайшие недели, смогут гарантировать, что инвестиции в ИИ и машинное обучение помогут создать лучшую среду взаимодействия с клиентами, принеся долгосрочную выгоду при минимальном вмешательстве» – отметил Эрик Россман, вице-президент, Alliances & Partnerships, Avaya

«Мы рады укрепить наше сотрудничество с компанией Avaya, став участниками программы AI Connect. Это партнерство подчеркивает смещение на рынке коммуникаций и совместной работы в сторону использования технологий ИИ и машинного обучения для увеличения прибыльности предприятий. Уже сегодня технологии ИИ компании Afiniti обеспечивают существенный уровень доходности, сокращения затрат и удовлетворенности заказчиков для наших клиентов. Расширение сотрудничества с Avaya позволит нашим клиентам в разы ускорить рост рыночной стоимости их акций», сказал Зиа Чишти, генеральный директор, Afiniti.

«Начиная с выпуска в 2012 году первого виртуального ассистента Nina для служб поддержки мобильных операторов, компания Nuance лидировала во внедрении методов ИИ в среду взаимодействия с клиентами в направлении разговорного (чат) ИИ, ИИ с участием человека и прогностического таргетирования. Как технологические партнеры AI Connect мы уверены, что настало время когда поддержка пользователей может стать еще более автоматизированной, более точной и более удобной. И тогда с помощью ИИ услуги поддержки по-настоящему полюбятся потребителю», отметил Роберт Видман, вице-президент, Enterprise Division, Nuance.