В розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из AliExpress

«Ростелеком» объявил о начале сотрудничества с компанией DPD - основным логистическим партнером AliExpress в России. Теперь заказы из китайского онлайн-гипермаркета можно будет получать в офисах «Ростелекома».

«Ростелеком» в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начинает выдачу заказов из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок и основным логистическим партнером AliExpress в России.

«Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить в салонах «Ростелекома» в более чем 300 городах по всей России», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком – Розничные системы».

Уже сегодня заказы из AliExpress доставляются в 413 центров продаж и обслуживания «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.