Электронными счетами за услуги связи пользуются уже 500 тыс. москвичей

«Московская городская телефонная сеть» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявили о продолжении сотрудничества в преддверии года добровольца и волонтера. В рамках партнерства компании рассчитывают совместно привлечь как можно больше москвичей, готовых отказаться от бумажных счетов за услуги связи и тем самым сохранить лесные ресурсы России.

Согласно совместной программе, с декабря 2015 г. все клиенты МГТС могут внести личный вклад в восстановление природных ресурсов. Абоненты в нескольких кликов могут отказаться от печатного счета за услуги связи в пользу электронного в личном кабинете или мобильном приложении МГТС, а на специальной странице фонда, доступной из электронного письма МГТС, осуществить пожертвование на сохранение дикой природы.

К концу 2017 г. к программе присоединились почти полмиллиона абонентов МГТС, выразив желание получать счет за услуги в электронном виде. Благодаря этому компания только за этот год сэкономила 10% средств на производство бумажных счетов. Всего за два года клиенты компании сохранили более 400 деревьев, что сопоставимо с небольшим парком или сквером.

Сотни клиентов МГТС пожертвовали личные средства на сохранение лесов. Вклад МГТС в общее дело – ежегодный платеж в WWF в размере одного процента от средств, сэкономленных на выпуске бумажных счетов. В следующем, 2018 г., посвященном добровольцам и волонтерам, МГТС увеличит размер пожертвования в пять раз.

«Москвичи, как и жители мегаполисов в других странах, озабочены проблемами экологии и сохранения природных ресурсов. Мы рады поддержать инициативы москвичей, направленные на повышение экологической информированности и внести посильный вклад в решении экологических вопросов России», — сказала Татьяна Мартьянова, руководитель управления по связям с общественностью МГТС.

«Лесные ресурсы нашей страны не являются неистощимыми. Сегодня судьба самых ценных, нетронутых человеком лесов и их обитателей зависит от экологически ответственного поведения всех нас - потребителей, компаний и органов власти. Отказ от получения печатных счетов и их замена на электронные квитанции – хороший пример того, как каждый конкретный человек может сократить собственное потребление бумажной продукции и начать вырабатывать у себя экологически ответственное поведение. Переход с бумажных носителей информации на электронные – это маленький шаг на пути к сохранению лесного наследия нашей страны, который по силам сделать каждому. В тех случаях, когда переход на электронные носители невозможен, WWF России призывает использовать FSC-сертифицированную бумагу, которая производится с минимальным ущербом для лесов», - отметил Николай Шматков, директор Лесной программы WWF России.