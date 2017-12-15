Ядро сети MVNO «Тинькофф Мобайл» построила компания «Инфосистемы Джет»

Создателем ядра сети MVNO «Тинькофф Мобайл» - запущенного накануне виртуального мобильного оператора – стала компания «Инфосистемы Джет», выполнившая, кроме того, работы по проектированию и настройке оборудования и ПО, а также строительству ключевой составляющей инфраструктуры виртуального оператора. Проект был реализован за 6 месяцев.

«Мы построили ядро сети, интегрировав телеком-решения от прогрессивных компаний-производителей, что помогло обеспечить для клиентов «Тинькофф Мобайл» гибкую сервисную модель. Определяющую роль сыграл наш многолетний опыт в реализации сложных проектов для телеком-рынка и крупных банков», — сказал Вадим Шустов, заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет».

Виртуальный оператор «Тинькофф Мобайл» работает по модели Full MVNO, которая предполагает аренду ресурса сети радиодоступа (сеть базовых станций) у оператора-партнера (Tele2) и использование собственной инфраструктуры ядра сети и собственных бизнес-приложений. Такая модель обеспечивает виртуальному оператору максимальную гибкость в разработке моделей обслуживания и тарифных планов для абонентов.

Функциональные подсистемы ядра сети позволяют «Тинькофф Мобайл» управлять потоками абонентских данных, контролировать параметры качества услуг, устанавливать правила тарификации в зависимости от различных условий, в реальном времени отслеживать состояние счета абонента. Благодаря этому виртуальный оператор имеет возможность разрабатывать и внедрять сервисные модели независимо от оператора-партнера.

Запуск виртуального оператора «Тинькофф Мобайл» позволит банку расширить спектр оказываемых услуг, повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Кроме того, такой шаг оптимизирует расходы на обслуживание клиентов, а в долгосрочной перспективе позволит получить дополнительный источник некредитного дохода.

«Экосистема Тинькофф.ру растет и захватывает новые сферы: теперь к традиционным финансовым услугам добавились и услуги связи. Этот шаг приблизил нас к новому формату и качеству обслуживания клиентов. Теперь мы можем больше», – отметил основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков.