«МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга

«МаксимаТелеком» расширяет Wi-Fi-пространство Санкт-Петербурга и запускает сеть MT_FREE в автобусах одного из крупнейших коммерческих перевозчиков «Третий парк».

В рамках проекта сетью планируется обеспечить весь автопарк — 1200 автобусов коммерческих и социальных маршрутов. До конца 2017 года партнеры оборудуют бесплатным высокоскоростным Wi-Fi 200 транспортных средств, остальные автобусы получат сеть в первом квартале 2018 года. Узнать, какой автобус уже подключен к сети, можно будет по информационным наклейкам.

«МаксимаТелеком» будет заниматься монетизацией бесплатного Wi-Fi по рекламной модели, а также обеспечит сеть системой идентификации и авторизации. Само оборудование сети принадлежит партнеру «Третьего парка», компании «ФРИ СИТИ». Взаимодействие «МаксимаТелеком» и «ФРИ СИТИ» строится по модели разделения доходов от продажи рекламы.

«МаксимаТелеком» продолжает развивать бизнес в Санкт-Петербурге. В начале декабря мы запустили бесплатный Wi-Fi на всех линиях метро, а уже спустя две недели сеть появилась в наземном транспорте. Мы рады делать транспорт Петербурга еще удобнее и рассчитываем, что в следующем году Единое Wi-Fi-пространство города увеличится за счет других перевозчиков и видов транспорта», — сказал Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком».

«Мы рады предоставить нашим пассажирам возможность пользоваться бесплатным Интернетом в автобусах «Третьего парка». Безусловно, современный ритм жизни предполагает, что зачастую человеку нужно иметь доступ к сети вне зависимости от того, находится ли он на работе, дома или в пути. Вслед за петербургским метро такая возможность появилась и у тех, кто передвигается наземным транспортом. Пассажиры «Третий парк» теперь могут совершенно бесплатно проверить почту, воспользоваться мессенджером или найти необходимые сведения в сети Интернет», — отметил Кирилл Дьяковский, генеральный директор «Третий парк».

В октябре «МаксимаТелеком» и Комитет по транспорту Санкт-Петербурга заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию Единого городского Wi-Fi-пространства. Все сети MT_FREE имеют единую систему идентификации и авторизации. Это позволяет пользователям Wi-Fi в метро не проходить повторную регистрацию, чтобы войти в сеть в наземном транспорте. Таким образом, более 1,5 млн петербуржцев, которые уже пользуются Wi-Fi в метро, могут выходить в сеть в автобусах «Третьего парка» без идентификации.

Новые пользователи сети MT_FREE могут пройти идентификацию по номеру телефона или через портал Госуслуг. Для этого необходимо выбрать предпочтительный способ идентификации на странице авторизации Wi-Fi.ru в браузере.