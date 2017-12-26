Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России

Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Алтайском крае. В этом году компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом 25 регионов страны.

В Алтайском крае сеть LTE работает на частоте 1800 МГц и покрывает территорию, на которой проживает около 40% населения региона. Сейчас услуга высокоскоростного интернета доступна в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Кулунде, Благовещенке, Змеиногорске, Смоленском и еще ряде населенных пунктов.

Tele2 построила LTE-сеть в Алтайском крае на базе имеющихся объектов связи. Оператор установил современное LTE-оборудование производства Ericsson на базовых станциях, которые ранее работали в стандарте 2G. Это позволило обеспечить быстрое развертывание сети 4G при минимальных расходах на строительство. В 2018 году Tele2 планирует расширить покрытие LTE в Алтайском крае, а также увеличить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета.

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуга 4G от Tele2 доступна в 50 регионах России. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в тех местах, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета. Поэтапный запуск базовых станций 4G также позволяет оперативно обеспечить жителей регионов быстрым мобильным интернетом.

В настоящее время услуга 4G доступна абонентам в 50 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Удмуртской и Чувашской республиках, Алтайском крае, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.