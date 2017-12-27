«Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций

«Мегафон» объявил о том, что более тысячи новых базовых станций и доступ к LTE почти на всем маршруте «Сапсанов» — вот лишь часть результатов работы технических специалистов Северо-Западного филиала оператора в 2017 году.

За 2017 год оператор на Северо-Западе ввел в эксплуатацию более 1000 БС 2G/3G/4G, при этом количество базовых станций 4G по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17%. Растет и трафик передачи данных: за 9 месяцев 2017 года общий трафик передачи данных в Северо-Западном филиале «МегаФона» вырос на 60%, при этом трафик в сети 4G — в два раза. Расширяется покрытие LTE Advanced не только в Петербурге, но и в ряде городов Северо-Западного филиала, в том числе в Калининграде, Иваново, Костроме и Ярославле.

Число БС, подключенных по IP РРЛ, выросло более чем на 10%. На 30% стало больше базовых станций, подключенных по IP BH (узлы транспортной сети пропускной способностью 1 Гбит/с), и теперь их доля в Северо-Западном филиале достигает 70% от всего объема площадок на ВОЛС.

«Перевод базовых станций на IP существенно увеличивает пропускную способность транспортных каналов. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрузок при дальнейшем росте трафика и запускать новые высокотехнологичные услуги, качество работы которых зависит от скорости передачи данных», — сказал технический директор Северо-Западного филиала компании «Мегафон» Андрей Звонаренко.

Модернизация сети в рамках SWAP завершена в 11 региональных отделениях «Мегафона» на Северо-Западе, на финишной прямой — модернизация в Вологде, начаты работы в Пскове. В результате, в подавляющем большинстве регионов Северо-Западного филиала обновлен парк БС, снижено потребление электричества и повышена надежность сети.

Большое внимание в этом году оператор уделил покрытию вдоль ж/д полотна на маршруте поездов «Сапсан», установив в Северо-Западном филиале более 100 дополнительных базовых станций. Общее число БС по трассе «Сапсана» превысило 160, что коренным образом улучшило покрытие LTE 1800 более чем на 95% всего маршрута. Сейчас пассажиры пользуются мобильным интернетом на средних 3G/4G-скоростях до 10 Мбит/с, но работы по улучшению качества связи и передачи данных продолжатся.

«Наши технические специалисты проводят непрерывное расширение сетевых элементов опорной и транспортной сети и обеспечивают тем самым необходимый запас под ежегодный рост мобильного трафика», — отметил Андрей Звонаренко.