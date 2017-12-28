ТТК представила конвергентное предложение «Единый счет»
«Транстелеком» (ТТК) запустил конвергентное предложение «Единый счет», которое позволяет абонентам экономить на услугах связи, подключая сразу несколько услуг от оператора. Конвергентный продукт может состоять из сервисов доступа в интернет и мобильной связи, дополнительно абонент может подключить «Интерактивное телевидение» или «ТВ без границ» от ТТК. При этом ежемесячная стоимость услуги «Домашний Интернет» на максимальной скорости может снизиться до 1 рубля в месяц.
Чтобы воспользоваться услугой «Единый счет», абоненту необходимо подключить мобильную связь от ТТК и привязать sim-карту к своему лицевому счету. За подключенную sim-карту абонент получает скидку 50 руб. в месяц на услугу «Домашний Интернет». Сейчас конвергентным предложением могут воспользоваться абоненты TTK в Челябинской области, но в ближайшее время «Единый счет» станет доступен и в других регионах страны.
Если ежемесячная стоимость услуг мобильной связи и «Интерактивного телевидения» от ТТК достигает 850 руб. в месяц, платеж за услуги доступа в интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/с составит всего 1 рубль в месяц. Оплачивать все услуги связи абонент сможет с единого счета, а пополнить баланс можно быстро и удобно как по номеру мобильного телефона, так и по номеру лицевого счета услуги «Домашний Интернет».
«Транстелеком» предоставляет услуги доступа в интернет и телевидения в 250 городах России. Весной этого года запущена услуга «Интерактивное телевидение», которая позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя все интерактивные функции: пауза и перемотка эфира, архив программ. Уже в мае ТТК запустил ОТТ-сервис «ТВ без границ», который позволяет смотреть телевидение от ТТК на сетях любых провайдеров домашнего интернета на всей территории России. В сентябре этого года компания предложила абонентам услугу «Мультискрин»: телевидение с интерактивными функциями от ТТК теперь доступно и на мобильных устройствах через специальное мобильное приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play. В декабре ТТК совместно с популярным онлайн-кинотеатром ivi открыл своим абонентам доступ к тысячам отечественных и зарубежных фильмов и мультфильмов по подписке. В настоящее время готовиться адаптация продукта ТТК ТВ под платформы SMART TV.
Летом этого года в список услуг ТТК вошла мобильная связь. MVNO-оператор TTK Mobile, работающий на сети Tele2, уже запущен в Краснодарском крае, Ростовской и Челябинской областях. До конца 2018 года купить sim-карту от ТТК смогут жители всех городов в зоне совместного присутствия ТТК и Tele2. В пакетные тарифные планы входят бесплатные звонки внутри сети и неограниченное количество SMS-сообщений. Одним из преимуществ оператора является отсутствие дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны. Остатки по пакетам услуг по истечении месяца не сгорают и переходят на следующий оплаченный период. В тарифных планах не предусмотрено никаких скрытых платежей, платных подписок.
«ТТК запускает полноценный конвергентный продукт, следуя тенденциям рынка. Теперь абоненты Транстелекома могут подключить полный пакет услуг связи, оплачивать их в «одном окне» и получать значительные скидки в зависимости от объема потребления сервисов, - сказал Алексей Назаров, вице-президент по развитию бизнеса на массовом рынке компании Транстелеком. – В наших планах – расширять географию конвергентного предложения. До конца 2018 года им смогут воспользоваться большинство наших абонентов».