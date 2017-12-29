Huawei и NTT DOCOMO испытали 5G в движении

Huawei и NTT DOCOMO провели совместное эксплуатационное испытание мобильной связи 5G на большом расстоянии в миллиметровом диапазоне 39 ГГЦ в Иокогаме, одном из крупнейших коммерческих районов в Японии. В рамках испытания была достигнута максимальная скорость свыше 2 Гбит/с при передаче данных по нисходящему каналу. Данные передавались на аналогичный мобильному телефону абонентский терминал (UE), установленный на крыше автомобиля, который двигался на скорости свыше 20 км/ч.

Успех испытания открывает новые возможности для использования и развертывания сетей 5G в миллиметровом диапазоне. Подвижность при передаче данных на большие расстояния в этом диапазоне позволит реализовать в 5G возможность мобильного высокоскоростного широкополосного доступа (eMBB) и переиспользовать существующие вложения оператора в макро-сеть.

«Передача данных на большие расстояния в миллиметровом диапазоне 39 ГГц позволит осуществить масштабное развертывание сетей 5G. Это дает начало новому этапу в развитии технологии миллиметровых волн в диапазоне 39 ГГц и обеспечивает сверхвысокую скорость передачи данных в сети 5G», – сказал Такэхиро Накамура, вице-президент и управляющий директор 5G-лаборатории NTT DOCOMO.

«Этот технологический вызов позволяет передавать данные на большие расстояния благодаря технологии мобильной связи 5G на базе миллиметровых волн. Новый спектр станет в сто раз шире, чем существующие сети, что поможет нашим клиентам расширить возможности уже существующей сетевой инфраструктуры», – отметил д-р Вэнь Тун (Dr. Wen Tong), член ученого совета Huawei и технический директор направления беспроводных решений Huawei.

Широкая зона покрытия и производительность терминала при мобильности все еще остаются проблемой для технологии 5G. Большие потери при распространении миллиметровых волн ограничивают зону покрытия, и при использовании узконаправленного луча, необходимого для фокусировки мощности передачи, становится гораздо сложнее отследить мобильное устройство.

Совместное эксплуатационное испытание, проведенное в ноябре 2017 года, успешно продемонстрировало, что миллиметровый диапазон 39 ГГц может быть использован для передачи данных на большие расстоянии в различных сценариях, как на стационарные, так и на мобильные терминалы даже в сложных городских условиях. Партнеры зафиксировали пропускную способность в нисходящем канале свыше 3 Гбит/с при использовании стационарного абонентского терминала (UE) на расстоянии 1,5 км и свыше 2 Гбит/с на расстоянии 1,8 км в миллиметровом диапазоне 39 ГГц. Проведенное испытание доказало эффективность технологий миллиметровых волн для предоставления целого спектра сервисов 5G.

Тестовая система состояла из одной базовой станции диапазона 39 ГГц, установленной на Yokohama Media Tower, и абонентского терминала в тестовом транспортном средстве. В рамках испытания была использована новая компактная антенна с фокусной линзой на базе метаматериалов c передовой технологией формирования луча (максимальный коэффициент усиления 31 дБи). Она используется для отслеживания абонентского терминала на тестовом автомобиле, движущемся на скорости свыше 20 км/ч.

Компании Huawei и DOCOMO совместно работали над разработкой новых технологий для сетей 5G и успешно провели целую серию крупномасштабных эксплуатационных испытаний, которая началась в декабре 2014 года. Сейчас развитие технологии 5G вышло на новую стадию – первая версия стандарта 3GPP 5G Release-15 выйдет в 2018 году, и это значит, что до коммерческого запуска сетей 5G осталось совсем немного. Huawei продолжит проводить исследования и разработки в области технологий мобильной связи в сотрудничестве со своими партнерами со всего мира, чтобы предложить новые услуги с использованием технологии 5G в различных сценариях начиная с 2020 года.