«Билайн» протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с

«Вымпелком» (бренд «Билайн») продемонстрировал скорость более чем в 1 Гбит/с на радио интерфейсе во время тестирования в Москве. Развитие технологий, позволяющих достигать таких скоростей, лежит в основе меморандума «Вымпелком» и Huawei о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G.

Тестирование проводилось с целью анализа возможностей оборудования, позволяющего достичь скорости более 1 Гбит/с на абонента на существующей сети LTE. Для этой цели было организовано тестирование на оборудовании компании Huawei, а реализация таких скоростей стала возможной путем агрегации 5 несущих LTE в доступном компании «Вымпелком» частотном спектре.

Суммарно была использована полоса 55 МГц в пяти диапазонах: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц с использованием квадратурной амплитудной модуляции высокого порядка (256 QAM) и режима работы радио модулей 4T4R.

Благодаря вышеперечисленному функционалу и технологиям удалось достичь пиковой скорости на абонента в 1 030 Мбит/с. Тестирование проводилось на стандартной базовой станции Huawei DBS3910. В качестве абонентского устройства использовался тестовый терминал компании Huawei с поддержкой агрегации до 5 несущих LTE.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «Вымпелкома» отметил: «Наша стратегия развития LTE и следующего поколения, 5G, предполагает тестирование и внедрение технологий, открывающих нашим абонентам новые возможности для коммуникаций и получения лучших цифровых сервисов. Данное тестирование проводилось с расчетом на то, что на рынке уже появляются устройства, способные поддерживать гигабитные скорости».