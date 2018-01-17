MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерово, Красноярске и Ульяновске

MCN Telecom объявил о запуске услуг местной телефонии в двух городах Сибири и в городе на Волге. Все специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также выгодные тарифные предложения доступны теперь абонентам 26 крупных городов России.

В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи в Красноярске, в сентябре – в Ульяновске, в октябре – в Кемерово. После завершения этапа строительства последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск.

«Проект по строительству сети для оказания услуг местной связи так же важен для нас, как и проект строительства МгМн-сети. В 2017 году мы запустили более 15 узлов местной связи. Запускаем два-три города ежемесячно. Например, в ноябре заработал Мурманск, в октябре – Калининград. Ранее, в августе, Волгоград и Астрахань, в июле – Ижевск. До этого мы подключили Рязань, Воронеж и другие. В ближайшей перспективе рассчитываем начать продажи услуг в Омске, Томске, Барнауле, Оренбурге и Чебоксарах» - сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

На сегодняшний день оператор имеет современную инфраструктуру в 26 крупных городах РФ. В планах на 2018 год расширить данный список до 45 городов.

Оператор связи обладает всеми необходимыми лицензиями для оказания услуг местной и внутризоновой телефонной связи и предлагает абонентам выгодные условия повсеместно.

Так, например, абоненты MCN Telecom могут подключить первый номер в любом городе бесплатно, а при оплате на год вперед абонентская плата за виртуальный номер составит 149 руб./мес. Данное предложение может быть особенно выгодным для стартапов и абонентов с небольшими объемами звонков.