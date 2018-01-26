Deutsche Telekom, Intel и Huawei протестировали взаимодействие по стандарту 5G NR

Deutsche Telekom (DT), Intel и Huawei впервые протестировали возможности взаимодействия на стадии разработки (IODT) технологии 5G на базе стандарта 3GPP R15 с использованием коммерческой базовой станции. Испытание проводилось на базе коммерческой базовой станции 5G от Huawei и тестовой мобильной платформы третьего поколения 5G NR (Mobile Trial Platform – MTP) от Intel. Оно стало важным шагом к запланированному на 2019 год коммерческому запуску решений Huawei и Intel, совместимых с миллионами устройств.

Deutsche Telekom и Huawei начали совместную работу в сфере сетей 5G в 2015 году, способствуя развитию экосистемы 5G. Благодаря платформам 5G NR Intel, партнерам удалось успешно испытать возможности взаимодействия на стадии разработки и приблизить эволюцию отрасли 5G.

С помощью базовой NR-станции Huawei и тестовой мобильной платформы 5G NR Intel партнеры протестировали базовые принципы нового стандарта 5G 3GPP NR, в том числе новую синхронизацию, кодирование, структуру кадра и численные компоненты в основе взаимодействия соответствующего NR-стандарту терминала и сети. Тестовая конфигурация, использованная Deutsche Telekom, Huawei и Intel, основана на максимальной ширине канала C-диапазона, предусмотренной стандартом 5G NR. Она также включает новейшие многоантенные технологии Massive MIMO и технологию формирования луча, поддерживаемые в рамках стандарта.

«Deutsche Telekom, Huawei и Intel принимают активное участие в работе Консорциума 3GPP над стандартами 5G. Сейчас мы вместе испытали возможности взаимодействия на их основе. Успех тестирования стал важным шагом на пути к полноценному формированию экосистемы 5G и ранней коммерциализации технологии 5G», – сказал Араш Ашуриха (Arash Ashouriha), старший вице-президент по технологическим разработкам Deutsche Telekom.

«Успех этого испытания показывает, что и компания Huawei, и все участвующие в процессе стороны полностью посвятили себя работе над новым стандартом NR. По мере его обновления Huawei продолжит сотрудничать со всеми участниками процесса для развития 5G и достижения цифровой трансформации всей отрасли», – отметил Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G компании Huawei.

«Intel активно сотрудничала с ведущими компаниями сектора 5G, чтобы реализовать преимущества своей комплексной технологии 5G NR и ускорить процесс тестирования и коммерциализации 5G. Cовместная работа многочисленных поставщиков над тестированием взаимодействия на раннем этапе и создание мировой отраслевой экосистемы 5G NR позволит быстрее вывести на рынок модемы Intel XMM 8000. Первоначальный запуск запланирован на середину 2019 года, а полномасштабный – на 2020 г.», – сказала Аша Кедди (Asha Keddy), вице-президент подразделения Client и генеральный директор подразделения Next Generation Standards, Intel Corporation.

Первый стандарт 5G NR был успешно представлен 21 декабря 2017 года на собрании 3GPP TSG RAN в Лиссабоне (Португалия). Все отраслевые партнеры, включая операторов, поставщиков оборудования, процессоров и терминалов, договорились о сотрудничестве для ускорения процесса стандартизации 5G NR и промышленного внедрения 5G.