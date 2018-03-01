«Максимателеком» обеспечила Wi-Fi новые электрички

«Максимателеком», оператор единого Wi-Fi-пространства на московском транспорте, обеспечила высокоскоростным интернетом 25 новых составов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«"Центральная ППК" постоянно повышает уровень комфорта в электропоездах и развивает новые сервисы. В частности, ЦППК вносит конструктивные изменения в электропоезда еще на стадии производства и комплектации, включая в них высокотехнологичные решения, в том числе Wi-Fi, на базе новых технологий в области телекоммуникаций совместо с компанией Максимателеком. Таким образом мы вместе формируем новый стандарт требований к моторвагонному подвижному составу», — сказал начальник департамента по связям с общественностью "Центральной ППК" Иван Осташко.

В рамках проекта дооснащения составов Wi-Fi оборудование для сети было частично предустановлено на Тверском и Демиховском вагоностроительном заводах. «Максимателеком», в свою очередь, разместила на электропоезде маршрутизатор и сервер управления точками доступа Wi-Fi, тем самым сократив время запуска пассажирского сервиса в несколько раз. Также компания интегрировала сеть в новых составах в единое Wi-Fi-пространство на московском транспорте. Таким образом, чтобы воспользоваться сетью в новых электричках, пользователям сетей MT_FREE не потребуется повторно проходить идентификацию.

«Качественный Wi-Fi в транспорте становится базовым требованием к услуге любого перевозчика. Предустановленные заводские решения дают преимущества в скорости развертывания сети, а также снижают затраты на ее обслуживание. Мы рады, что этот отраслевой стандарт появился, в том числе, благодаря «Максимателеком», — отметил Илья Черкасов, директор инфраструктурного бизнеса «Максимателеком».

Напомним, бесплатный Wi-Fi в поездах ЦППК появился два года назад, в феврале 2016 г. За это время к сети совершено 8 млн подключений. В настоящее время сетью оборудованы 94 электрички, курсирующие в Москве и Подмосковье.

Wi-Fi в электричках наиболее востребован пассажирами в возрасте 25-34, на них приходится 37% всех интернет-сессий. Около 30% пользователей – молодежь в возрасте 18-24 лет. Почти 92% подключений происходит со смартфонов, из которых по 48% приходится на Android и iOS, 3% – на Windows. 6% пользователей предпочитают выходить сеть с планшетов, 2% – с ноутбуков.