МГТС повысит безопасность доступа к сетевому оборудованию с помощью «Техносерва» благодаря решению Krontech

Krontech, поставщик систем контроля доступа к сети, объявил, что компания МГТС, интернет-провайдер города Москвы, выбрала решение Krontech Single Connect для модернизации системы контроля доступа (Access Control Systems, ACS) к сетевому оборудованию.

Внедренное решение осуществляет контроль действия операторов оборудования технологической сети с точки зрения авторизации, прав доступа и учета всех действий сетевых инженеров МГТС. Подготовка предложения и пилотное тестирование решения Krontech Single Connect для обеспечения безопасности управления сетью осуществлялись совместными усилиями специалистов Krontech и «Техносерва». Проект реализовывался компанией Krontech в сотрудничестве с командой МГТС и специалистов «Техносерва».

«Построив одну из самых крупных волоконно-оптических сетей в Европе, протяженность которой составляет 45 тыс. километров, МГТС обеспечила возможность подключения к передовой технологии GPON 98% домохозяйств Москвы. Сегодня мы обслуживаем более 4 млн абонентов, предоставляя помимо традиционных телеком-услуг инновационные интернет-сервисы, — отметил Александр Трохин, директор по технике и информационным технологиям МГТС. — Чтобы обеспечить бесперебойную работу такой масштабной сети исключительно важно защитить ее от потенциальных ошибок в процессе настройки сетевого оборудования. Для повышения безопасности и управляемости сети мы провели конкурс и выбрали решение, которое полностью соответствует нашим потребностям и успешно прошло тестирование. Уверен, что при помощи системы Krontech Single Connect, мы сможем повысить эффективность контроля доступа к сетевому оборудованию, что позволит нам предоставлять клиентам весь спектр услуг МГТС на еще более высоком уровне».

«Для нас это действительно большая победа – быть выбранными МГТС, особенно принимая во внимание сильных конкурентов, – сказал Осман Эркан, CEO компании Krontech. – Мы глубоко разбираемся в теме обеспечения безопасности, в том числе в условиях растущей сложности управления телекоммуникационными сетями. Мы ставим для себя целью упростить и автоматизировать внутренние процессы для обеспечения прозрачности и безопасности операций».

В рамках проекта была проанализирована существующая в МГТС концепция системы управления доступом и разработаны определения профилей, политики безопасности, списки разрешенных и запрещенных команд, подготовлены технический проект и рабочая документация. Полный комплекс работ по вводу системы в эксплуатацию включает в себя инсталляцию и настройку программного и технического обеспечения, интеграцию компонентов системы в существующую информационно-техническую инфраструктуру, полную настройку системы в соответствии с рабочей документацией, запуск системы в опытную эксплуатацию, сбор информации о работе в период опытной эксплуатации и анализ полученных данных, адаптацию настроек системы по итогам опытной эксплуатации, обучение специалистов МГТС, проведение приемо-сдаточных испытаний, запуск системы в промышленную эксплуатацию и поддержку решения.

«Активная фаза проекта была выполнена за 2,5 месяца. Благодаря внедрению этого решения МГТС получила централизованную систему обеспечения безопасности доступа к сетевым устройствам, разработанную специально под свои потребности и с учетом особенностей сетевой топологии. Мы рады, что в этом проекте оказались востребованы многолетний опыт сотрудничества "Техносерва" с операторами связи в рамках создания и развития телекоммуникационных сетей и наша уникальная экспертиза в области разработки и внедрения информационных технологий для сетей и систем связи с использованием продуктов ведущих мировых вендоров. Особенно важной для проекта была экспертиза специалистов Центра инженерных компетенций "Техносерва" в области информационной безопасности по PAM (Priveleged Access Management) решениям, к которым относится Krontech Single Connect», – сказал Михаил Быреев, директор по продажам департамента по работе с мобильными операторами связи и интернет-компаниями «Техносерва».