«Мегафон» и Mastercard превращают мобильный телефон в цифровое платежное средство

С 1-го марта абоненты «Мегафона» могут привязать счет своего мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay, через выпуск виртуальной карты-токена Mastercard.

Благодаря партнерству Mastercard и «Мегафона» абоненты оператора получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay через выпуск виртуальной карты Mastercard. Абоненты могут это сделать через свой личный кабинет «Мегафона» и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платежным средством.

Впервые такой способ оплаты «Мегафон» и Mastercard представили 27-го февраля на Mobile World Congress 2018, проходящем в Барселоне. А для всех абонентов такая возможность появилась 1-го марта.

«Мы рассчитываем привлечь к использованию этого сервиса большинство пользователей Apple, Samsung и Android устройств в нашей сети и тем самым значительно увеличить проникновение безналичной оплаты в России. Этим проектом мы открываем новые возможности как нашим абонентам в России, так и создаем прецедент в мировой практике. Я верю, что это позволит не просто повысить доступность использования новых платежных технологий, но и откроет новые перспективы для телекоммуникационной отрасли в части предоставления финансовых сервисов», - сказал Директор по новым бизнесам и партнерствам «Мегафона» Ян Кухальский.

Ранее «Мегафон» представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счета мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016-го года была представлена банковская карта платежной системы Mastercard: счет карты равен счету мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне «Мегафона». Эмиссию карт осуществляет «Банк Раунд» на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта. На конец 2017 г. число выданных пластиковых карт «Мегафона» составляет более 1,2 млн. Основные расходы по картам «Мегафона»: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ-затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку / оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 руб. Среди пользователей карты «Мегафона» больше мужчин – 60% (женщин - 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты – 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе – 90%, меньше всего на Дальнем Востоке – 81%). При этом владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.

С 1-го марта 2018 г. банковскую карту «Мегафона» можно будет выпустить виртуально со всеми реквизитами через приложение «Мегафон.Банк» (0+). И тоже привязать ее к платежным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay - это позволит оплачивать покупки в оффлайне.

При оплате виртуальной картой также используется технология токенизации Mastercard: она позволяет заменить реальный номер карты клиента уникальным сгенерированным кодом — токеном.

«Виртуальную банковскую карту выпустить просто и удобно. Для этого не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, так как база абонентов «Мегафона» уже идентифицирована оператором», – сказал Директор по новым бизнесам и партнерствам «Мегафона» Ян Кухальский.

«Мегафон» и Mastercard связывает многолетнее сотрудничество, которое началось с момента запуска оператором собственной банковской карты Mastercard. Сегодня мы сделали новый совместный шаг в цифровое будущее: в новых продуктах мы придерживаемся принципа, по которому каждое подключенное к интернету устройство может стать простым, безопасным и удобным платежным инструментом», - отметил Михаил Федосеев, Директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане.