Tele2 добавила еще один регион на карту LTE

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Оренбургской области. Число регионов с высокоскоростным 4G-интернетом Tele2 увеличилось до 56.

В Оренбургской области сеть стандарта 4G охватывает территорию, где проживает 77% населения. Помимо Оренбурга, высокоскоростной мобильный интернет доступен абонентам Tele2 в 54 населенных пунктах региона, в том числе в Орске, Новотроицке, Бузулуке, Бугуруслане, Гае, Сорочинске, Соль-Илецке, Медногорске, Кувандыке, Абдулине, Ясном и других.

Сеть 4G в Оренбургской области работает на частотах 1800 МГц. Особенностями диапазона LTE-1800 являются широкое покрытие и устойчивая проникающая способность, что позволяет достигать высокого уровня сигнала не только на улицах, но и в помещениях. Для обеспечения клиентов оператора качественным мобильным интернетом, технические специалисты Tele2 вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве сети Tele2 использовала современные системы Ericsson.

В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России.