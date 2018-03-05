Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО

На должность директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» «Ростелеком» назначен Егор Насыров.

На этом посту он займется развитием современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов в «Ростелекоме» на юге России.

Егор Насыров родился в 1981 г. в городе Рубцовске Алтайского края. В 2005 г. окончил Механико-математический факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности «Прикладная математика и информатика».

Имеет 17-летний стаж работы в сфере IT, из которых 13 лет занимал управленческие должности в «Новосибирском муниципальном банке», «Номос-Банке», Банке «ФК Открытие» и др. С марта текущего года назначен директором по информационным технологиям «Ростелекома» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелеком»: «Направление информационных технологий приобретает ключевое значение в процессе трансформации «Ростелекома» в провайдера цифровых сервисов и реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Уверен, что опыт и экспертиза Егора в IT-сфере позволят нам добиться высоких результатов в разработке и интеграции цифровых решений».

Егор Насыров, директор по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» «Ростелеком»: «В новой должности я рассчитываю усилить ИТ-команду «Ростелекома» на юге и применить свои знания и опыт для достижения масштабных задач цифровизации, которые сегодня стоят перед компанией».