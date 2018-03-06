«Транстелеком» построит сеть для АЭС «Росатома»

«Транстелеком» начала работу по созданию сети передачи данных между офисами, филиалами, представительствами, а также управляемыми компаниями инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» (Группа компаний ASE) в пяти странах мира. Договор на оказание услуг связи был заключен по результатам открытого конкурса, организованного «Атомстройэкспортом» (входит в ГК ASE).

В рамках заключенного договора, ТТК организует сеть передачи данных с использованием наземных каналов связи для офиса ГК ASE в Нижнем Новгороде и для подразделений в Индии (АЭС «Куданкулам»), Турции (АЭС «Аккую»), Иране (АЭС «Бушер») и Бангладеш (АЭС «Руппур»). Услуга по построению выделенной защищенной корпоративной IP-сети будет предоставляться на базе частной сетевой инфраструктуры ТТК. Пропускная способность канала составит до 100 Мбит/с для офиса в Нижнем Новгороде и до 20 Мбит/с – для других объектов.

«Большой опыт по организации сети между удаленными подразделениями на территории региона и всей страны, репутация надежного телекоммуникационного партнера позволяют компании успешно сотрудничать с крупными заказчиками, в том числе занимающимися государственными стратегическими задачами. Предложенное нами решение позволит инжиниринговому дивизиону Госкорпорации «Росатом» объединить в единую сеть предприятия, расположенные в разных точках земного шара, и существенно упростить организацию работ между ними», - отметил директор МР «Верхневолжский» компании «Транстелеком» Андрей Колесник.

Директор по системной инженерии и информационным технологиям ИК «АСЭ» Вячеслав Аленьков отметил: «Группа компаний ASE реализует масштабные проекты по проектированию и строительству АЭС на территориях других государств, и для нас очень важно оперативно управлять строительством, координировать рабочие процессы, используя современные цифровые и телекоммуникационные технологии. Надеемся, сотрудничество с компанией ТТК позволит сделать нашу работу еще более эффективной».