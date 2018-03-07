China Telecom и Huawei создали Коммерческий центр совместных инноваций

Huawei и China Telecom создали Коммерческий центр совместных инноваций (Business Joint Innovation Center (BJIC)) для разработки дифференцированных новаторских продуктов и решений, обеспечивающих работу ИКТ-сервисов.

Этот центр призван изменить традиционную модель отраслевого сотрудничества. Обе компании инвестируют в совместные разработки, тестирование и маркетинг продуктов и решений, чтобы быстрее выводить на рынок новую продукцию и вместе добиться успеха.

«Компания China Telecom стремится стать ведущим поставщиком интегрированных интеллектуальных информационных услуг. Мы постоянно развиваем сотрудничество с представителями разных отраслей, и коммерческий центр совместных инноваций – это полезный и важный пример взаимовыгодного партнерства. В список задач Центра входит обновление бизнес-модели, быстрое увеличение базы абонентов и монетизация сервисов», – сказал Ян Цзе (Yang Jie), председатель правления China Telecom.

«Компании China Telecom и Huawei преобразовали свою традиционную модель сотрудничества, сделав ее новаторской, конструктивной, комплексной и ориентированной в будущее. Решение eCloud, которое находится на финальном этапе разработки – отличный пример нашего сотрудничества. Мы переключились со старой модели партнерства на базе продажи оборудования на новую модель, которая строится на совместных коммерческих инновациях. Именно поэтому мы открыли этот центр», – сказал Эрик Ху (Eric Xu), действующий генеральный директор компании Huawei.

«На начальном этапе мы сконцентрируемся на четырех областях: "умный дом", интеграция облака и сети, Интернет вещей и 5G. Сотрудничество между двумя компаниями расширится за счет включения новых областей по мере поступления запросов и развития технологий», – отметил Гао Тунцин (Gao Tongqing), исполнительный вице-президент China Telecom.

На церемонии компании China Telecom и Huawei продемонстрировали три революционных результата своего недавнего сотрудничества – Video 3.0, eCloud и полностью оптические сети (all-cloud networks). Решение Video 3.0 обеспечивает высокое качество работы IPTV-сервисов, в том числе быструю смену каналов, бесперебойное воспроизведение видео "по требованию" (VOD smooth play), девяти-экранное меню, четырех-экранный просмотр, голосовой поиск и персональные ТВ-рекомендации.

eCloud – это сервис на базе общедоступного облака, который совместно управляется China Telecom и Huawei. Сегодня совокупные темпы ежемесячного роста этого сервиса превышают 30%, и он используется в десятках тысяч ведомств, а также средних и крупных предприятий. China Telecom представляет eCloud как унифицированную платформу и портал для своих корпоративных (B2B) сервисов и намерена использовать ее для создания новаторских решений в ключевых отраслях, включая промышленность, транспорт и логистику в 2018 г.

China Telecom и Huawei также запустили коммерческую полностью оптическую магистральную сеть в динамично развивающихся регионах Китая. Благодаря сочетанию таких технологий, как ROADM, передача на скорости 100 Гбит/с на сверхдальние расстояния, ASON и полностью оптическая коммутация, компания China Telecom может предоставить услуги связи Ethernet 100 Гбит сразу в нескольких регионах за считанные минуты и значительно сократить издержки на строительство и эксплуатацию сети.

Как один из пионеров реформирования облачных вычислений, "больших данных" и искусственного интеллекта с точки зрения предложения (supply side) China Telecom неустанно работает над созданием высокотехнологичных сетей. В рамках этой миссии оператор усовершенствует строительство информационной инфраструктуры, усилит четыре ключевых аспекта интеграции и повысит производительность. China Telecom стремится стать ведущим поставщиком интегрированных интеллектуальных информационных сервисов.

В свою очередь, Huawei заранее изучает направления трансформации и спрос на информационные сервисы в интеллектуальном обществе будущего и продолжает внедрять новые технологии в секторах облачных вычислений, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальностей и интернета вещей. Стратегия Huawei All Cloud направлена на то, чтобы помогать операторам в процессе цифровой трансформации за счет перенесения в облако сети, сервисов и операций.