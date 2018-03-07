Tele2 взялась за страхование

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и «ВТБ Страхование» запускают сервис по страхованию абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества. Получить консультацию по услуге и оформить страховку можно в фирменных салонах связи Tele2.

Любой посетитель салона Tele2 теперь может приобрести три вида страховых продуктов: полисы «Портативная +», «Продленная гарантия» или «Привет, сосед!». Проект уже реализован в трети всех фирменных магазинов оператора в 34 субъектах России. До конца первого полугодия партнеры планируют распространить программу на все регионы присутствия Tele2.

Полис «Портативная +» позволяет застраховать новую портативную технику, приобретенную в салонах Tele2. Он предусматривает выплату компенсации в случае механических повреждений, кражи, залива водой, а также неправомерных списаний денежных средств со счета при краже. Цена полиса «Портативная +» зависит от стоимости устройства. Например, страховка популярных фирменных смартфонов Tele2 Mini или Tele2 Midi обойдется покупателю в 255 и 425 руб. соответственно.

Кроме того, в фирменных салонах связи Tele2 покупатели могут застраховать технику от поломок, возникших после истечения гарантии производителя. Полис «Продленная гарантия» позволяет увеличить срок гарантийного обслуживания на два или три года. Цена на него зависит от стоимости устройства и от выбранного периода.

Посетителям монобрендовых салонов Tele2 также доступно предложение «Привет, сосед!» – быстрое страхование имущества, квартиры или дома. Оформление страховки занимает несколько минут и требует только наличия паспорта – документы на недвижимость и осмотр имущества не понадобятся. Стоимость годового полиса фиксированная и составляет 799 руб.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2: «Следуя новой бизнес-стратегии, мы вышли за рамки привычного восприятия оператора связи и стали ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В этом году Tele2 продолжит развивать направление неоператорских сервисов, в том числе различных банковских продуктов и страхования. Теперь в наших салонах связи абоненты смогут не только приобрести качественную продукцию, но и благодаря проекту с «ВТБ Страхование» защитить ее от рисков. В ближайшее время возможность страхования техники и имущества появится во всех регионах, где есть сеть Tele2».

Сергей Конкин, заместитель генерального директора компании «ВТБ Страхование»: «Страхование техники и имущества является одним из самых востребованных продуктов среди населения, и спрос с каждым годом растет. Сотрудничество с компанией Tele2, имеющей развитую инфраструктуру, позволит повысить доступность понятных и простых страховых продуктов для жителей нашей страны».