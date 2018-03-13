«Мегафон» обновил линейку тарифов «Включайся!»

«Мегафон» объявил об обновлении тарифных планов своей главной линейки «Включайся!». Оператор представляет клиентам расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также добавляет в тарифы бесплатные подписки на популярные сервисы.

В мае 2017 года «Мегафон» представил линейку тарифных планов «Включайся!», ориентированную на потребности современных цифровых абонентов. Аналитика больших данных помогла оператору выстроить свое предложение для разных групп абонентов, использующих смартфон в первую очередь для того, чтобы говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео. Названия тарифов соответствуют их наполнению, а бесплатный трафик на популярные сервисы позволяет пользоваться ими без оглядки на объем использованных данных.

Сегодня «Мегафон» обновляет тарифную линейку с учетом растущих потребностей абонентов в передаче данных: средний объем мобильного трафика на абонента по итогам 4 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 52%. Сейчас пользователи тарифной линейки «Включайся!» качают в среднем по 8 ГБ трафика в месяц. По итогам исследований предпочтений клиентов в тарифную линейку добавлены новые сервисы и приложения.

«Подобную работу не проводил ни один оператор в России, а возможно и в мире. Серьезный анализ «больших данных» позволяет нам предугадывать, что хочет абонент, когда выходит в сеть, и выделить несколько типов пользования. Сегодня к тарифам «Включайся!» подключились более 10 млн абонентов. При этом 76% новых подключений в линейке приходится на «тяжелые» тарифы с большим объемом включенного трафика и серьезным набором услуг, то есть клиент ориентируются не на цену тарифа, а на определенный набор услуг, приложений и контента, который нужен именно ему, – отметил Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «Мегафон», – Мы стремимся стать полноценным партнером для каждого клиента, и удовлетворять его цифровые потребности в момент их возникновения. Обновление нашей тарифной линейки – очередной шаг в этом направлении.»

Абоненты обновленного тарифного плана «Включайся! Пиши» могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp и Viber, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и «ТамТам». Неограниченный доступ к этим мессенджерам включен и во все остальные тарифы линейки. Пакет интернет-трафика на сторонние сервисы удваивается и составит теперь 4 ГБ.

Помимо расширенного набора мессенджеров с нетарифицируемым трафиком, «Мегафон» обнуляет для пользователей тарифного плана «Включайся! Слуашай» стоимость трафика на Apple Music и Radio Record. При этом объем трафика на остальные сервисы увеличивается с 6 до 10 ГБ.

К социальным сетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на который не тарифицировался еще в прежней линейке теперь добавятся Instagram и Twitter. А пакет интернета увеличивается с 12 до 15 ГБ. Также перестает тарифицироваться трафик на дополнительные мессенджеры, как и в тарифе «Включайся! Пиши».

Для любителей просмотра видео контента в интернете в линейке теперь представлено два тарифа «Смотри» и «Смотри+».

Абонентская плата за тарифный план «Включайся! Смотри» снизилась со 950 до 750 рублей в месяц, а список безлимитных приложений пополнился за счет Rutube и Vimeo, а также дополнительными мессенджерами, как и в других тарифах обновленной линейки. Объем включенного трафика на сторонние сервисы также увеличится с 16 до 20 ГБ.

«Включайся! Смотри+» – совершенно новый тариф линейки. В дополнение ко всем опциям, включенным в тариф «Включайся! Смотри», в стоимость этого тарифа уже включена подписка на «Амедиатеку». Теперь лучшие сериалы планеты можно смотреть бесплатно. Кроме того, тариф включает 30 Гб трафика на сторонние сервисы.

Подписка на «Амедиатеку» будет включена и в абонентскую плату тарифа «Включайся! Премиум», объединяющего основные достоинства всех остальных тарифов.

Всем клиентам тарифов линейки «Включайся!», использующих смартфоны и планшеты на Android, доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией «Антивор». Функция помогает в поисках украденного или потерянного устройства, позволяет определить его местоположение, удаленно заблокировать доступ, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию.