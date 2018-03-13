«Ростелеком» открыл новый центр продаж и обслуживания в Находке

«Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения по всей России. В Находке новый офис находится по адресу: Сидоренко, 1.

В центре продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» – воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и др.

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.

Клиентам центров доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование – современные телефоны и смартфоны.

«В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания. До конца 2018 г. мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России, — отметил генеральный директор «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис. — Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно».

«Наша задача – сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте», – говорит коммерческий директор «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская. – Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое.

Офис работает понедельник, пятница с 9:00 до 20:00 без выходных, суббота, воскресенье с 9:00 до 18:00. Ведется обслуживание как физических, так и юридических лиц.