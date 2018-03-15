«Тинькофф Мобайл» снижает цены на пакеты 2 ГБ и 200 минут

«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении стоимости пакетов на 2 Гб и 200 минут. Теперь каждый их них будет стоить 99 руб. вместо 149 руб.

Идя навстречу пожеланиям своих абонентов, «Тинькофф Мобайл» добавил в свою линейку дополнительные пакеты на 4 Гб и 400 минут. Стоимость каждого составит 159 руб.

Оформить заявку на подключение и доставку SIM-карты можно на сайте Mobile.tinkoff.ru или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. SIM-карта будет доставлена в течение нескольких дней в удобные для клиента место и время.

Также оформить SIM-карту «Тинькофф Мобайл» можно в одной из точек продаж.