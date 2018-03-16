Huawei представила коммерческое решение 400G для оптических сетей

Huawei официально представила свое новейшее коммерческое решение 400G для оптических сетей в ходе конференции и выставки «Оптические сети и связь» (Optical Networking and Communication Conference & Exhibition (OFC)). Благодаря новейшим микросхемам Huawei oDSP (с технологией оптической цифровой обработки сигналов – optical digital signal processing) эта разработка демонстрирует лучшую в отрасли скорость передачи данных. Решение поддерживает регулируемую ширину полосы пропускания с настраиваемой скоростью на одной частоте от 100 Гбит/с до 400 Гбит/с, что помогает операторам связи на базе уже действующей сети быстро развертывать сеть 400G с широким спектром адаптивных конфигураций, соответствующих любым сценариям использования.

В современных реалиях передача данных на скорости 400 Гбит/с по одной длине волны достигла своего теоретического предела. В результате типичные высокоскоростные 400G-решения коммерчески применимы только в ограниченном диапазоне сценариев. Однако 400G-решение Huawei для оптических сетей ориентировано на фактические коммерческие сценарии – оно оптимизирует сигналы высокоскоростной передачи, включая сегментирование, ограничение и сжатие, и находит баланс между теоретическими пределами и коммерческим использованием. Оно обеспечивает максимально возможную скорость передачи данных в существующих пределах в различных сервисных сценариях.

Сети доступа, городские сети и подключение к ЦОД, где требуется передача данных на малые расстояния и высокая пропускная способность. 400G-решение Huawei использует простейшую конфигурацию для обеспечения максимальной ширины полосы и спектральной эффективности, снижая расходы на передачу. Кроме того, благодаря лучшей в отрасли технологии кодирования с исправлением ошибок и алгоритму коррекции сигнала это решение повышает производительность 400G-передачи на 50%

Магистральные сети и некоторые сложные городские сети, которые характеризуются передачей данных на большие расстояния, множеством узлов и к которым предъявляются высокие требования. Технология передачи 400 Гбит/с по одной длине волны не работает на требуемом уровне в реальных оптических сетях. Для устранения этой проблемы решение Huawei использует двойной канал 2 x 200G и алгоритмы оптимизации для сокращения интервала между несущими, увеличивает спектральную эффективность на 30% (приближаясь к скорости 400 Гбит/с на одной длине волны) и увеличивает расстояние 400G-передачи до нескольких тысяч километров. Это позволяет операторам быстро запускать магистральные сети 400G при минимальных ресурсах.

400G-решение Huawei повышает емкость кабеля на 40% и на столько же снижает энергопотребление, тем самым значительно улучшая производительность сети и сокращая расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию сети.

«В эпоху 5G сверхвысокая пропускная способность станет базовым требованием к сети, и технология высокоскоростной передачи поможет его удовлетворить. Поскольку 400G становится трендом для оптических сетей нового поколения, Huawei будет содействовать развитию этой технологии. Huawei одной из первых в мире обеспечила передачу данных на скорости 400 Гбит/с, и мы стремимся создавать наиболее конкурентоспособные сети, помогая операторам связи по всему миру добиваться коммерческого успеха», – сказал Ричард Цзинь (Richard Jin), президент направления Transmission компании.