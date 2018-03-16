Столичный «Мегафон» проанализировал активность абонентов на весенних праздниках за последние три года в Москве и Московской области. В результате оказалось, что девушки 8 марта всегда получают больше поздравлений, чем мужчины 23 февраля, SMS теряют популярность, а праздничный трафик в социальных сетях и мессенджерах постоянно увеличивается.

Традиционно объем голосового, SMS и интернет-трафика в Международный женский день оказывается больше, чем в День защитника Отечества. И этот год не стал исключением: 8 марта клиенты «Мегафона» говорили по телефону и отправляли сообщений больше, чем 23 февраля. Активнее девушек поздравляли и через интернет, разница в трафике передачи данных составила 14 тыс. Гб.

«Наши абоненты все больше пользуются мобильным интернетом: за последние три года праздничный трафик вырос почти в 2,5 раза. Вместе с тем, по сравнению с 2016 г., в 2018 в два раза сократилось количество SMS, отправленных 8 марта и 23 февраля. Незначительно уменьшилась также и длительность телефонных разговоров», – сказал Евгений Новоселов, технический директор Столичного филиала «Мегафона».

В общем объеме интернет-трафика специалисты «Мегафона» отметили рост социальных сетей и мессенджеров. В праздники соцсетями абоненты пользуются в 3,5 раза активнее, чем два года назад, а в мессенджерах объем переданных данных увеличился в 1,5 раза.

Больше всего «праздничного» трафика регистрируется во ВКонтакте. С 2016 г. лишь один раз первое место удалось занять Instagram, – 8 марта прошлого года. В этом году главная сеть для публикации фотографий заняла вторую строчку. Третью позицию в топе обоих праздников в 2016 году занимал Twitter, в 2017 – Facebook, а в 2018 – «Одноклассники».

Лидирующая тройка мессенджеров в этом году совпала в оба праздника: первое место досталось WhatsApp, за ним расположился Telegram, а третью строчку занял Badoo. В 2016 г. самым популярным «праздничным» мессенджером был Skype, однако уже в 2017 первое место отвоевал WhatsApp. При этом Skype еще держался на втором месте 23 февраля прошлого года, но спустя всего две недели выбыл из лидирующей тройки: 8 марта больше данных было передано через Badoo и Мессенджер IOS.