«Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по футболу
«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг, стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
«Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся», – отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.
«Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018, в том числе разыграет более 5 тыс. билетов, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. Для малого и среднего бизнеса, в свою очередь, «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.
«Я уверен, что вместе с FIFA мы сможем сделать чемпионат по-настоящему захватывающим и доступным для каждого, кто ждет интересной и красивой игры» – сказал Владимир Кириенко.
«Мы очень рады присоединению лидера рынка телекоммуникаций к группе Региональных Спонсоров FIFA», – отметил Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и добавил: «Ростелеком, также, как и FIFA объединяют людей: телекоммуникационные компании связывают людей с их друзьями и информацией, а ФИФА использует футбол как общую нить, соединяющую весь мир».
21-й чемпионат мира по футболу FIFA в первый раз пройдет на территории России в период с 14 июня по 15 июля 2018 г. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. 64 матча будут проведены, чтобы определить победителя турнира.