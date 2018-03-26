2Test вышла на рынок корпоративной радиосвязи протокола TETRA

2Test, российский производитель, поставщик и интегратор технологических решений в области ИТ, телекоммуникаций и промышленной автоматизации, в начале февраля этого года заключил эксклюзивный партнерский договор с Funk-Electronic Picigros GmbH. Компания Funk-Electronic Picigros GmbH, немецким разработчиком и производителем цифровых низкоскоростных модемов, функционирующих в сетях TETRA.

Заключение договора о сотрудничестве расширило спектр решений 2Test в сфере корпоративной радиосвязи востребованного стандарта TETRA на российском рынке.

Специализированное оборудование для передачи данных и голосовых сообщений по стандарту TETRA производства Funk-Electronic Piciorgros GmbH способно оптимизировать уровень эффективности корпоративной сети связи TETRA для заказчика, при этом сократить затраты на передачу низкоскоростных технологических данных.

Партнерство предполагает официальное представительство разработок Funk-Electronic Picigros GmbH и их реализацию на территории РФ.

Среди актуальных TETRA-новинок, предлагаемых 2Test: TETRA-модемы для систем SCADA и телеметрии TAM-200 — адаптированные устройства для передачи информации в сети TETRA; модемы TETRA Core Modem TMC-200 — ядро для приложений передачи данных в инфраструктуре TETRA; полнофункциональные TETRA-модемы для систем радиосвязи стандарта TETRA ТМО-100 — решение «все в одном»; радиомодемы TETRA DVI-100; шлюзы данных TETRA TGW-100 и TGW-100R — для подключения автоматизированных контроллеров и серверов (SCADA, ПЛК, ПК), управляющих устройствами инфраструктуры TETRA; оборудование для тестирования систем радиосвязи протокола TETRA TTS-2000 — мобильный набор для определения уровня сигнала внутри TETRA-сети.