Huawei начала третий этап испытаний технологии 5G в Китае

Huawei объявила о том, что стала первой компанией, завершившей функциональное тестирование по стандарту c неавтономной архитектурой 3GPP 5G NSA. Тестирование прошло в рамках третьего этапа испытаний технологии 5G в районе Хуайру в Пекине и было организовано группой IMT-2020 (5G) Promotion Group, которая стремится уложиться в отведенный Международным союзом электросвязи (МСЭ) срок для системы международной мобильной связи – до 2020 г.

Первое функциональное тестирование после официального объявления 3GPP о завершении первичного специфицирования 5G NR в декабре 2017 года включало базовые функции физического уровня, определенные стандартом 3GPP, физические каналы, адаптацию и планирование канала, мультиантенную технологию, EN-DC (LTE-NR Dual-Connectivity) и архитектуру разделения CU-DU (распределенный блок DU и централизованный блок CU). Функциональная проверка неавтономной архитектуры – важная часть третьего этапа научно-исследовательских испытаний технологии 5G в Китае. Она сыграет ключевую роль в досрочном запуске 5G-сетей ведущими операторами связи.

В ходе тестирования C-диапазона Huawei использовала первые в мире комплексные 5G-решения, представленные на Всемирном мобильном конгрессе в 2018 году. Была выбрана Опция 3x (Option 3х) для сетевого решения на базе неавтономной архитектуры с ограниченным влиянием на инвентерную сеть. Технология 4G используется как опорная точка плоскости управления. Двойное подключение LTE и 5G NR применяется для обеспечения бесперебойной работы сервиса на начальном этапе запуска 5G-сетей. Быстрый запуск сети LTE-NR NSA необходим на заре эпохи 5G, и за ним последует запуск полноценной сети NR SA.

«2018 год – первый год коммерческого запуска сетей 5G. Сейчас Huawei концентрируется на проверке коммерческой системы 5G в рамках третьего этапа научно-исследовательских испытаний технологии 5G в Китае. Стандарты автономной и неавтономной архитектуры необходимы для поддержки соотраслевой экологии, и стандарт неавтономной архитектуры может быть быстро реализован в существующих сетях на начальном этапе развития технологии 5G. Успех тестирования знаменует первый шаг в рамках реализации третьего этапа научно-исследовательских испытаний технологии 5G», – сказал Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G компании Huawei.

Научно-исследовательские испытания технологии 5G в Китае проводятся с 2016 года и продолжатся до конца 2018 года. Было запланировано три этапа испытаний: тестирование ключевых технологий 5G, проверка решений и проверка всей системы 5G. Третий этап научно-исследовательских испытаний технологии 5G в Китае официально начался в феврале 2018 года на экспериментальной площадке 5G в Хуайру (Пекин). Сейчас тестовая сеть 5G в Хуайру превращается в крупномасштабный проект, чтобы в полной мере поддержать полевые испытания неавтономной архитектуры в следующие несколько месяцев.