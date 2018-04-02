«Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей

«Акадо Телеком» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) договорились о реализации совместных проектов в области беспроводной связи и интернета вещей на базе телекоммуникационной инфраструктуры.

По условиям подписанного сторонами соглашения консорциум, в который войдут «Акадо Телеком» и Сколтех, займется реализацией проектов и мероприятий, направленных на развитие сквозных технологий, а именно: подготовкой научных и инженерных кадров, инфраструктурным обеспечением научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, созданием и развитием Центра по технологиям беспроводных сетей и интернета вещей на базе Сколтеха и др.

Предполагается, что на базе Сколтеха до 2022 г. более 300 работников «Акадо Телеком» пройдут обучение по направлениям «современные методы сбора и анализа данных», «технологии интернета вещей», «науки о данных», «вычислительная наука и техника» в рамках программ дополнительного профессионального образования. Около 100 студентов Центра в ближайшие четыре года будут стажироваться в телекоммуникационной корпорации.

Совместная научно-исследовательская деятельность «Акадо Телеком» и Сколтеха включает разработку методов по аналитике данных, технологий интернета вещей, инфраструктурной платформы для сбора данных о городской среде для создания инновационных телекоммуникационных продуктов.

Также стороны договорились принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы. К таким центрам относится и Центр по технологиям беспроводных сетей и интернета вещей на базе Сколтеха.

Советник по промышленной кооперации Сколтеха Дмитрий Юмашев подчеркнул: «Интернет вещей и ИИ (искусственный интеллект) – самые значительные из всех технологических трендов. Именно они приведут к наибольшим изменениям наряду с самыми значительными возможностями в ближайшие пять лет. Все компании на рынке разделятся на победителей и побежденных в зависимости от качества их данных (интернет вещей) и качества аналитики (ИИ)».

«Распространение беспроводных технологий передачи данных и развитие Интернета вещей являются одними из наиболее значимых этапов цифровизации, которая необходима как для развития экономики страны в целом, так и для повышения качества жизни всех ее граждан, – отметил генеральный директор «Акадо Телеком» Сергей Назаров. – Наша компания идет по пути цифровой трансформации бизнеса и активно внедряет передовые технологии. Мы уверены, что сотрудничество со Сколтехом поможет нашему продвижению в этом направлении за счет совместного вывода на рынок инновационных продуктов, которые будут применяться в современных высокотехнологичных сервисах как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц».

«Акадо Телеком» в рамках трансформации бизнеса формирует инновационное стратегическое партнерство с компаниями, входящими в ГК «Ренова», и научным сообществом.

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