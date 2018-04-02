«Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced

«Мегафон» объявил о запуске в республике Татарстан сверхскоростного мобильного интернета стандарта LTE Advanced. Жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги и еще 20 населенных пунктов Татарстана смогут оценить преимущества технологии LTE Advanced (LTE-A), поддерживающей передачу данных со скоростью до 300 Мбит/с.

Использовании технологии LTE-A позволяет в 4 раза увеличить скорость мобильного интернета по сравнению с обычным 4G (LTE). Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объёмом 1 ГБ и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры. Для запуска сети нового стандарта оператор использовал дополнительные полосы частот в диапазоне 2600 МГц и специальное программное обеспечение.

«"Мегафон" уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного интернета. По данным Роскомнадзора, наш оператор устойчиво лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих БС всех сетей, - сказал Артём Могилин, директор по качеству сервисов инфраструктуры «Мегафона». – Результаты почти 8 млн замеров, проведённых российскими абонентами сотовых операторов через приложение Speedtest, демонстрируют лидерство «Мегафона» по скорости мобильного интернета по всей России и в т.ч. в Казани. Одной из приоритетных задач на 2018 год для нас стало обеспечение качественной и надежной связи для гостей и организаторов Чемпионата мира по футболу-2018 при помощи масштабной инфраструктуры, организованной «Мегафоном» в регионах».

Сети LTE-A уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми и Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, в Приморье, Южном Сахалине и других регионах России.