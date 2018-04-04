Telia, Intel и Ericsson показали дополненную реальность в действующей сети 5G

Telia, Intel и Ericsson представили новый сценарий использования дополненной реальности в действующей сети 5G в Стокгольме, позволив аудитории из 800 человек заглянуть в будущее.

На прошедшем в Стокгольме мероприятии Telia компании показали, как моментальный отклик сети и высокие скорости передачи данных в сочетании с дополненной реальностью (AR) могут обеспечить работу новых и инновационных приложений и услуг в режиме реального времени в сети 5G.

Помимо приложений для массового использования, в числе которых гейминг, навигация и образование, дополненная реальность позволит создавать наглядные инструкции по сборке и сделает возможным рентгеновидение.

Для проведения демонстрации в действующей сети Telia использовалась тестовая 5G-система Ericsson и базовые технологии компании, а также тестовая мобильная платформа Intel. Благодаря этому аудитория могла получить дополнительные данные, касающиеся расположенных на полу предметов, а также посмотреть на «спрятанные» в стенах трубы.

Предусмотренный в 5G моментальный отклик сети необходим для того, чтобы вывести опыт использования дополненной и виртуальной реальностей на новый уровень. Для использования этих приложений необходим высокий уровень безопасности, а также стабильность и хорошее функционирование сети 5G.