«ЭР-Телеком» объявил о завершении сделки по приобретению 100% компании «Телемир»

«ЭР-Телеком Холдинг» (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил о завершении сделки по приобретению 100% компании «Телемир».

«Телемир» работает с 2004 г. и является одним из крупнейших операторов на рынке телекоммуникационных услуг Липецкой области. Провайдер обслуживает более 60 тыс. клиентов, предоставляя им услуги доступа в интернет, телефонии и цифрового ТВ.

По сообщению пресс-службы холдинга, объединение компании приведет к усилению позиции холдинга на территории Липецка и Липецкой области, в том числе позволит занять лидирующее положение на рынке широкополосного доступа в интернет и платного ТВ в сегменте B2C. Масштаб бизнеса «ЭР-Телеком» в регионе вырастет более чем в 2,5 раза. Провайдеры объединят свои ресурсы для предоставления качественного клиентского сервиса.

«Приобретение "Телемира", одного из крупнейших провайдеров в Липецке и Липецкой области, — важный шаг по укреплению регионального присутствия «ЭР-Телекома». Мы планируем инвестировать в создание телекоммуникационной инфраструктуры региона, что позволит улучшить качество услуг связи и вывести на рынок новые инновационные продукты и цифровые сервисы», — сказал Андрей Кузяев, Президент «ЭР-Телеком Холдинга».

В апреле компании начали работать под единым брендом «Дом.ru Телемир». Общедоступная Wi-Fi сеть «Дом.ru» и «Телемира», насчитывающая 340 точек, охватит четверть территории Липецка.