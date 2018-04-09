«ТМТ Консалтинг»: Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос за год на 60%

Согласно данным итогового исследования «ТМТ Консалтинг» российского рынка легальных онлайн-видеосервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент (входят онлайн-кинотеатры OTT VoD и порталы потокового ТВ-вещания, не входят магазины приложений iTunes и Google Play), объем этого сектора вырос за год на 60% по сравнению с 2016 годом и составил 7,7 млрд руб.

Положительное влияние на рынок оказала растущая популярность среди пользователей платной модели потребления контента, активная борьба с пиратством, целенаправленная работа сервисов по повышению качества услуги, расширение партнерских отношений между операторами платного ТВ и онлайн-кинотеатрами.

Негативное влияние на рынок продолжают оказывать доступность пиратского видео, большие затраты видеосервисов на приобретение лицензионного контента.

Второй год подряд темпы роста опережают прошлогодние, причем как по платной, так и по рекламной модели. В 2017 году реклама принесла видеосервисам 3,21 млрд руб. (рост на 31%). Доходы, полученные по платной модели, составили 4,47 млрд руб. (рост на 91%).





По итогам года доля выручки от пользовательских платежей превысила рекламную и составила 58%. Особенно быстро росла выручка, полученная от подписки (рост - в 2,9 раза): за год ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 40% до 59%.

Причинами роста сегмента стало активное развитие подписной модели крупнейшими сервисами: у ivi, Okko, сервиса Amediateka выручка от оплаты подписок увеличилась более чем в 2 раза.

Заметно выросла доля выручки, полученной онлайн-кинотеатрами по партнерской схеме. У ряда игроков она составила до 30-40%.

Расстановка сил по итогам 2017 года не изменилась: всем 6 крупнейшим игрокам удалось сохранить свои позиции в рейтинге. По-прежнему половина рынка приходится на двух игроков - онлайн-кинотеатры ivi и Okko.

Почти все игроки из ТОП-6 (за исключением Tvigle, 95% выручки которому приносит реклама) продемонстрировали рост выше 50%. При этом рост платного сегмента у всех сервисов составил не менее 70%.

По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2017 года составляла около 40 млн человек – практически столько же, сколько и годом раньше. При этом более чем на 30% выросла платящая аудитория – к концу года она составляла около 2,6 млн пользователей.

В среднем в 1,4 раза увеличилось за год суммарное количество видеопросмотров.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2018 году рынок ОТТ-видеосервисов продолжит активно развиваться. Рост будет происходить в основном за счет платных сервисов, объем рынка вырастет на 39% до 10,7 млрд руб.

К 2022 году объем рынка ОТТ-видеосервисов составит 16,8 млрд руб., на доходы от пользовательских платежей будет приходиться 70% выручки. Средние темпы роста рынка (CAGR) в ближайшие 5 лет составят 17,5%.

Основными трендами в ближайшие годы станут: дальнейший рост популярности платной модели, в первую очередь – распространение подписки, продолжение развития партнерских отношений с операторами платного ТВ и другими игроками рынка, изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A, выхода на рынок ОТТ операторов связи, телеканалов и ИТ-компаний, рост качества сервисов – предложение контента в 4К, новинок, эксклюзивного контента, продолжение курса на ослабление позиций нелегальных видеосервисов.