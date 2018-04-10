«Русский Стандарт» добавил в мобильный банк возможность автоплатежей для Tele2

«Русский Стандарт» добавил в Мобильный банк RSB Mobile возможность автоматически пополнять счет мобильного телефона для оператора Tele2. Сервис позволяет всегда оставаться на связи, не задумываясь о пополнении счета телефона.

Автоплатеж позволяет клиенту с предоплаченным тарифом Теле2 автоматически класть деньги на телефон. Клиенту нужно установить минимальную сумму остатка на телефоне (например, 50 руб), и сумму автоматического пополнения (например, 500 руб). Когда на счету телефона останется минимальная сумма, то счет телефона пополнится автоматически на заданную клиентом сумму со счета банковской карты.

Помимо Tele2, сервис автоплатежей в Мобильном банке RSB Mobile доступен для операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн».