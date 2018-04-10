«Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу

Wi-Fi-сеть для подключения к интернету станет доступна пассажирам на пригородных вокзалах. К старту к старту Чемпионата мира по футболу бесплатный Wi-Fi появится на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, республике Татарстан и других регионах страны.

Реализацией проекта займется компания «Транстелеком» (ТТК), которая уже обеспечивает Wi-Fi для посетителей 107 крупнейших вокзалов в России. Оператор подписал договор с Центральной дирекцией пассажирских обустройств – филиалом «РЖД» на обеспечение работы сети Wi-Fi на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах до 2020 года.

Для подключения к интернету через Wi-Fi пассажирам необходимо найти название сети в настройках своего устройства и единожды пройти простую процедуру авторизации. В дальнейшем смартфон или планшет будет подключаться к сети на пригородных вокзалах, оснащенных Wi-Fi-сетью, автоматически.

«"Транстелеком" с 2015 г. оказывает услуги по обеспечению работы Единой сети Wi-Fi с авторизацией пользователей на крупнейших железнодорожных вокзалах по всей стране. За это время посетители российских вокзалов подключились к беспроводному интернету более 5,5 миллионов раз, – отметил Президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов. – Накопленный опыт позволяет нам успешно принимать участие в развитии проекта и расширении его географии».

«В дни Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в российских городах, нагрузка на все виды транспорта возрастет, ждем мы и увеличения числа посетителей пригородных вокзалов. Мы хотим, чтобы в ожидании поездов и электричек пассажиры проводили время максимально комфортно: могли узнавать последние новости и уточнять маршрут, смотреть трансляции и общаться. Для этого мы совместно с "Транстелекомом" обеспечим техническую возможность выхода в интернет на 29 станциях и остановочных пунктах. Надеемся, что в будущем количество «подключенных» станций будет расти», – сказал заместитель начальника ЦДПО по производству Олег Аверочкин.

Доступ к сети Wi-Fi в ближайшее время появится на пригородных вокзалах Чудово Московское, Калининград - Северный, Светлогорск-2,Зеленоградск, Бологое-Московское, Вышний Волочек, Ржев-Балтийский, Стрельна, Павловск, Новый Петергоф, Царское Село, Малая Вишера, Клин, Свияжск, Ростов-Главный, Аксай, Придача, Волгоград-2, Средневолжская, Кунгур, Верхний Уфалей, пригородном павильоне Тушино, в зданиях вокзалов станций Батайск и Васильево-Петровская, а также на станциях и остановочных пунктах Аэропорт, Вековка, Мацеста, Олимпийская деревня и Первомайская.