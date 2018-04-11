«Ланит» оснастил Большую спортивную арену «Лужники»

«Инсистемс» и «Ланит-Интеграция» (входят в группу компаний «Ланит») создали инженерную и ИТ-инфраструктуру Большой спортивной арены «Лужники».

Стадион реконструировали в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. На Большой спортивной арене «Лужники» пройдут семь игр, включая матч открытия, полуфинал и финал международных соревнований.

Общая площадь объекта составляет 221 тыс. кв. м, вместимость стадиона – 81 тыс. зрителей.

Объединенная проектная команда «Инсистемс» и «Ланит-Интеграции» в течение трех лет выполняла работы по проектированию и строительству 35 систем стадиона, включая противопожарные системы, центр обработки данных (инженерная и ИТ-инфраструктура), телекоммуникации, мультимедиа, системы безопасности.

В ходе работ было смонтировано 10,5 тыс. пожарных извещателей, 5,1 тыс. динамиков оповещения, 1,3 тыс. камер видеонаблюдения, 650 ЖК-панелей, 88 двухпроходных полноростовых турникетов. Общая протяженность кабельных линий превысила 2 тыс. км. Специалисты учли требования российских организаций и ведомств, включая МВД, ФСБ и ФСО, а также требования FIFA Handbook.

В настоящее время проектная команда «Инсистемс» и «Ланит-Интеграции» выполняет работы по оснащению инженерными системами временных зданий и сооружений на территории БСА «Лужники». Завершается монтаж системы доступа в Интернет для зрителей (WiFi-HD).

Галина Гордюшина, директор по проектированию «Мосинжпроекта», сказала: "Лужники" – один из знаковых объектов для Москвы, и учитывая сложность проекта, сроки реализации были предельно сжатыми. В такие сроки нет права на ошибку – нужно сразу выбирать максимально эффективные решения. За счет чего все получилось? Уникальная конструкция была выстроена именно с точки зрения управления проектами. В процессе проектирования и строительства был согласован каждый шаг. Собралась грамотная команда подрядчиков, стадион строился в дружественной обстановке».

Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Инсистемс», сказал: «В области оснащения спортивных сооружений мы не новички. Однако подготовка стадиона к чемпионату мира по футболу потребовала учета множества дополнительных требований и факторов. Плюс масштабы и ответственность. Ведь 81 тыс. человек – это население не самого маленького города. Проект длился несколько лет, и было важно учитывать все происходившие в течение этого времени изменения. Среди них были как технические, связанные с корректировками архитектурных решений и смежных разделов, так и экономические. За время реализации проекта курс доллара по отношению к рублю вырос в два раза, но рублевая стоимость наших систем не изменилась».

Мурат Маршанкулов, генеральный директор компании «Ланит-Интеграция», отметил: «Если сравнивать «Лужники» с живым организмом, то все, что мы с "Инсистемс" спроектировали и построили в рамках проекта, – это нервная система стадиона. Это то, без чего не может функционировать ни один современный стадион. Не говоря уже о том, что есть требования FIFA и строительные нормы, при нарушении которых объект не может быть сдан в эксплуатацию. Участие в реконструкции стадиона, где будут проводиться основные мероприятия ЧМ-2018, – большая честь и огромная ответственность. Уверен, что новый, современный образ "Лужников" придется по вкусу и гостям чемпионата, и болельщикам, которые будут посещать стадион после его завершения».