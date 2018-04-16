«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с начала года подключили 50 волгоградских семей

По сообщению «Ростелекома», с начала текущего года более 50 волгоградских семей обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение».

«Видеонаблюдение» – один из сервисов технологии «Умный дом» для удаленного контроля за жильем. Сервис предоставляет возможность просмотра через мобильное приложение «Умный дом», которое доступно на всех популярных смартфонах. Все записи находятся в облачном хранилище «Ростелекома» в течение 7 дней. Записи с камер транслируются в прямом режиме и по запросу клиента сохраняются в архиве. Видеоаналитика позволяет отслеживать и отправлять уведомления: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора, отключение камеры. В приложении поддерживаются: полноэкранный режим, сохранение скриншотов, сохранение и скачивание видео в mp4. Для работы камеры необходим доступ в интернет от любого провайдера.

Екатерина Червакова, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала «Ростелекома» отметила: «Появление этой услуги продиктовано самой жизнью, стремлением людей сделать свой дом, квартиру более безопасными. Например, знать, что во время их отсутствия в доме все в порядке, ремонт идет как нужно, а няня хорошо обращается с ребенком. "Видеонаблюдение" позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть все, что происходит дома, на компьютере или смартфоне. Важно, что и запись сохраняется не на вашем устройстве, занимая место и ресурсы, а в облачном хранилище».