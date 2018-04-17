«Мегафона» заявил о доступности 4G для 80% камчатцев

Год назад в Камчатском крае «Мегафон» запустил в Камчатском крае сеть четвертого поколения мобильной связи 4G/LTE. Сегодня быстрый мобильный 4G-интернет доступен уже 80% населения полуострова. За этот год трафик передачи данных в сетях оператора в регионе вырос в 2,4 раза. В 1 квартале текущего года, по результатам измерений, проведенных в Камчатском крае компанией DMTel, «Мегафон» был лидером среди операторов связи по средней скорости передачи данных и среднему времени загрузки веб-страницы.

До весны 2017 г. возможности мобильного интернета на Камчатке, отрезанной от магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), были сильно ограничены. Связь осуществлялась через спутниковые каналы, которые не могли гарантировать качественный мобильный интернет и высокие скорости передачи данных. Между тем, Камчатка, по данным аналитиков «Мегафона», уже тогда занимала 5 место среди регионов России по проникновению гаджетов, поддерживающих сеть стандарта 4G. Камчатцы ждали скорейшего прихода cкоростного мобильного интернета.

После того, как на Камчатку пришла подводная ВОЛС, «Мегафон» оперативно переключил свою сеть со спутниковой трансмиссии на оптоволокно и начал оказывать абонентам услуги связи 4G. При этом «Мегафон» не ограничился запуском сети четвертого поколения в краевом центре и первым из операторов запустили сеть четвертого поколения в других городах края – Елизово и Вилючинск.

«Мегафон» – единственный оператор в Камчатском крае, развивающий сеть в диапазоне 2600 МГц путем агрегации двух частотных каналов общей шириной 40 МГц. Это позволяет достигать скорости мобильного интернета до 20 Мбит/с. По результатам измерений, проведенных в Камчатском крае компанией DMTel в 1 квартале этого года, «Мегафон» показал лучшие результаты среди операторов связи по средней скорости мобильной передачи данных и среднему времени загрузки веб-страницы.

С момента перехода на ВОЛС дата-трафик в сетях компании «Мегафон» в регионе увеличился в 2,4 раза. По данным оператора, ежемесячно жители Камчатского края скачивают такой объем информации, который можно сравнить с объемом более 150 тыс. фильмов в HD-качестве. При этом потребление трафика на одного абонента за год выросло на 375%, пропускная способность канала увеличилась в 8 раз.

«Качество связи – это качество нашей жизни. Долгое время жители Камчатского края были ограничены в своих возможностях в интернет-пространстве. Год назад ситуация изменилась, и мы рады, что теперь наш регион по качеству мобильного интернета не уступает крупным городам Дальнего Востока и Восточной Сибири, — отметила Анна Белкина, директор Камчатского регионального отделения «Мегафона». — Сегодня значительная часть наших клиентов – так называемые цифровые абоненты – это те, кто голосовому общению предпочитают возможности мобильного интернета, а также активно скачивают видео, пользуются онлайн приложениями и сервисами. Число таких абонентов постоянно растет. Им требуются новые скорости, и мы готовы удовлетворить их растущие потребности».